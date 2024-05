Ewa Swoboda nie była pierwsza. Polki z własną lalką Barbie

Własną lalkę Barbie wcześniej dostały m. in. Anita Włodarczyk, Iwona Blecharczyk i Martyna Wojciechowska. Teraz dołączyła do nich Swoboda. Współpraca z Mattelem ma charakter wizerunkowy. - Mamy nadzieję, że pomoże nam ona dotrzeć także do tych dziewczynek, które bawią się lalkami, co wpłynie także na popularyzację naszej dyscypliny - podkreśla Rosengarten.

Swoboda została Barbie Role Model w roku olimpijskim. 26-latka rok temu zajęła szóste miejsce w biegu na 100 metrów na mistrzostwach świata w Budapeszcie, a teraz jej celem jest awans do finału swojej konkurencji podczas igrzysk w Paryżu. Wcześniej sprinterka wystąpi na mistrzostwach Europy w Rzymie, gdzie pojedzie jako jedna z faworytek.