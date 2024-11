Grzegorz Bachański: Nie planuję rewolucji

Jak to ma wyglądać?

Chcemy je zastąpić turniejami popularyzującymi koszykówkę. Chodzi o to, żeby trener nie miał pokusy „zbudowania drużyny na medal” w kategorii do lat 13. Koszykówka jest sportem późno rozwojowym w naszej szerokości geograficznej, więc dobrze byłoby nie ścigać się o wynik w tym wieku. Lepiej się spotkać, wymieszać składy, dać możliwość grania wszystkim.

To problem znany także z piłki, że trener liczący na wynik wystawia najlepszych, a może najwyższych i najsilniejszych, a reszta nie gra…

U nas jest tak samo. Jeśli trener walczy o mistrzostwo Polski do lat 13 i dostaje za to nagrodę, to wiadomo, że będzie ograniczał rotację, a słabsze dzieci będą to przeżywać. Wydaje się też, że na wczesnym etapie szkolenia nie powinno się grać obroną strefową. Dzieci muszą się uczyć podejmowania na boisku decyzji, a do tego potrzebny jest przeciwnik, który będzie się starał zabrać piłkę, a nie ustawi pod koszem. W Hiszpanii czy Francji dzieci potrafią sobie radzić z agresywnym kryciem, a nasi młodzieżowi kadrowicze już niekoniecznie.

To chyba można wprowadzić od razu?

Nie wszyscy trenerzy są do tego przekonani i ich głosu też słuchamy. Obrona strefą jest bardzo ważna w wieku seniorskim. Świetnie robią to Litwini, którzy uczą się tego od małego. Musimy znaleźć właściwe proporcje. Jeśli nie gramy dla wyniku, to dajmy dzieciom nacieszyć się koszykówką. Pozwalajmy na grę 1x1, a nie forsujmy zaawansowane schematy.

Powiedział pan, że trener za medal mistrzostw Polski jest nagradzany. Dla kogoś takie 2000 zł od burmistrza może stanowić mocny argument, żeby grać na wynik…

Dlatego w projektach SMOK i KOSSM trenerzy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie ok. 2000 zł brutto. Słyszę, że to są dobre pieniądze, choć wiadomo, że trzeba je zwiększać. Dzięki temu można skoncentrować się na rozwoju umiejętności dzieci. Takich trenerów mamy około 650 i to nie są przypadkowe osoby. Podzieliliśmy Polskę na kilka makroregionów z koordynatorami dbającymi o poziom merytoryczny. Raz, dwa razy do roku organizujemy zjazdy, na których dokonujemy podsumowania pracy i wprowadzamy zmiany w prowadzeniu projektu.

Jak potem nie stracić talentów, skoro za kilka tysięcy dolarów można ściągnąć koszykarza z USA? Kiedyś był przepis o dwóch Polakach na parkiecie w meczu ligowym, a teraz?

Uważałem, że przepis ten przyniósł wiele korzyści, choć wiele klubów by się ze mną nie zgodziło. Mateusz Ponitka, Adam Waczyński, Michał Sokołowski – wszyscy oni wchodzili na poziom międzynarodowy, kiedy obowiązywał. Ktoś powie, że oni i tak by sobie poradzili, bo byli na tyle dobrzy. Problem z ochroną rynku ma jednak cała Europa. Przygląda się temu Unia Europejska, ale – w związku ze swobodą przepływu osób – trudno o wprowadzenie jakichkolwiek barier. Musimy znaleźć sposób na to, jak chronić polski rynek. Jednocześnie jest coś innego, co daje mi radość. Wiele klubów ma szkolenie młodzieży na niezłym poziomie, a nawet stworzyło akademie. Kiedyś tego nie było.