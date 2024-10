Wybory w PZKosz. Czas wymazać białe plamy

Jakubowski deklaruje zresztą, że jeśli wygra, to chciałby wykorzystać potencjał swoich rywali i zaprosić ich do współpracy (sam Bachański ma wyrobioną pozycję we władzach FIBA Europe). Gortata chciałby uczynić ambasadorem, bo krytyczne wypowiedzi byłego koszykarza bardziej szkodzą, niż pomagają dyscyplinie.

– Chciałbym oddzielić PLK od PZKosz kapitałowo i osobowo. Oddać akcje klubom oraz ustalić nową umowę na prowadzenie rozgrywek, z której wynikną też zasady podziału środków. Wzorem jest piłkarska Ekstraklasa – mówi „Rz”

O tym, że w koszykówce powinno być więcej profesjonalizmu i lepszy marketing, mówi też Filip Kenig.

– Kadra i ligi zawodowe to produkty premium i trzeba sprawić, żeby ludzie chcieli je oglądać. Dzisiaj jest taka konkurencja w rozrywce, że trudno jest się przebić z czymś średniej jakości. Spójrzmy na piłkę nożną: liga jest dobrze opakowana przez Canal+, a od czasów Zbigniewa Bońka wizerunkowo zyskał też PZPN, który ściągnął fachowców od marketingu. Oni są dostępni na rynku i można z ich wiedzy skorzystać – mówi „Rz”.

Oglądalność oraz popularność meczów PLK są od dawna problemem, chociaż transmisje można oglądać w Polsacie. Nie zmieniły tego nawet sukcesy reprezentacji, która była ostatnio ósma na mistrzostwach świata i czwarta na EuroBaskecie.

Poziom ligi nie jest tak niski, jak niektórym się może wydawać, ale w sieci brakuje chociażby materiałów wideo z najbardziej efektownymi akcjami, a koszykarze, nawet reprezentanci Polski – poza kilkoma wyjątkami – nie są szeroko rozpoznawalni.