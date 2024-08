Koszykarze Sudanu Południowego. Trzyma za nich kciuki nawet Stephen Curry

Olimpijski turniej zaczęli od zwycięstwa nad Portoryko (90:79) i choć potem przegrali z Amerykanami (86:103), wciąż mogą zakwalifikować się do najlepszej ósemki. To byłby historyczny moment dla Afryki, bo jeszcze żadna drużyna z tego kontynentu nie dostała się do olimpijskiego ćwierćfinału.

Przed pierwszym meczem pomylono nawet hymn Sudanu Południowego

Nikt na nich nie stawiał, przed pierwszym meczem pomylono nawet ich hymn, odgrywając ten Sudanu. Kiedy trybuny zareagowały buczeniem i gwizdami, zatrzymano nagranie i po krótkiej przerwie puszczono z głośników już właściwy hymn.

Organizatorzy przeprosili za swój błąd, ale niesmak pozostał. Koszykarze mówili o braku szacunku, ale ta sytuacja chyba jeszcze bardziej ich zmotywowała, skoro w swoim debiucie zdołali pokonać Portoryko.

Mimo porażki z amerykańskim dream teamem, zachowali szansę na wyjście z grupy (awansują po dwie czołowe ekipy z trzech grup oraz dwa zespoły z trzecich miejsc z najlepszym bilansem). Wszystko rozstrzygnie się w sobotę, kiedy zmierzą się z Serbami.

– Trzymam za nich kciuki. Kto wie, jak daleko mogą zajść – mówi gwiazdor reprezentacji Stanów Zjednoczonych Stephen Curry.