Andrzej Bargiel/Facebook
Foto: Andrzej Bargiel/Facebook
Skialpinista Andrzej Bargiel poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jako pierwszy w historii zdobył szczyt Mount Everest bez tlenu, a następnie zjechał z niego na nartach. „Pierwszy w historii zjazd na nartach ze szczytu Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu” – podkreślił we wpisie opublikowanym na Facebooku, dziękując wszystkim, którzy zaangażowani byli w projekt.
Przed Polakiem nikomu nie udało się zdobyć Everestu bez tlenu i zjechać z niego następnie na nartach. Jedynego zjazdu z najwyższej góry świata dokonał Słoweniec Davo Karnicara. Sportowiec 7 października 2000 roku zdobył szczyt, jednak zrobił przy użyciu tlenu.
Swoją wyprawę Andrzej Bargiel rozpoczął ponad miesiąc temu. W opublikowanym w sieci komunikacie poinformowano, że kluczową fazę ataku szczytowego skialpinista rozpoczął z obozu czwartego, który położony jest na wysokości ok. 7900 m n.p.m. Z powodu dużej ilości świeżego śniegu – utrudniającego torowanie trasy – trwał dłużej niż zakładano. Ostatecznie Polak spędził 16 godzin na wspinaczce w tzw. strefie śmierci, czyli powyżej 8000 m n.p.m. Mimo trudnych warunków Polak nie korzystał z dodatkowego tlenu.
Bargiel na szczycie Everestu spędzić miał zaledwie kilka minut. Później wpiął narty i rozpoczął swój historyczny zjazd. W związku z tym, że na wysokości obozu drugiego – znajdującego się około 6400 m n.p.m. – zastała go noc, zatrzymał się on w obozie i kontynuował zjazd kolejnego dnia. Jak wskazano, Polak pokonał m.in. lodowiec Khumbu bez korzystania z liny i „poręczówek”. Swój zjazd zakończył na wysokości bazy.
Ośmiotysięczniki
Foto: PAP
Po zjeździe Bargiel przyznał, że „to jeden z ważniejszych kroków w jego sportowej karierze”. - Zjazd z Everestu bez tlenu był dla mnie marzeniem, które dojrzewało latami. Wiedziałem, że trudne jesienne warunki i poprowadzenie linii zjazdu przez lodowiec Khumbu to największe wyzwanie, z jakim mogę się zmierzyć - podkreślił w komunikacie organizatorów wyprawy.
- Nie mam takiej natrętnej myśli, że to wyzwanie nie daje mi spokoju. Robimy sobie co jakiś czas przerwę od Mount Everestu, żeby nie dać się zwariować, nie jeżdżę tam cyklicznie, co roku. W górach jest mnóstwo innych, ciekawych wyzwań, którymi można się zająć. W zeszłym roku byliśmy choćby w Ameryce Południowej, w Patagonii – mówił jeszcze niedawno w rozmowie z dodatkiem „Plus Minus” Andrzej Bargiel. - Jestem otwarty na nowe projekty i lubię eksplorować nowe przestrzenie. Jeśli chodzi o sam Mount Everest, to ja po prostu lubię to miejsce, byłem tam kilkakrotnie i cenię sobie fakt, że nawet w takim miejscu można znaleźć spokój i przestrzeń do samorealizacji. Wielką zaletą tamtej góry jest to, że nikt ci nie przeszkadza. Jest tam trudniej, ale akceptujesz ten fakt i świadomie się na to decydujesz – podkreślał.
Mount Everest
Foto: PAP
W mediach społecznościowych sukcesu pogratulował Andrzejowi Bargielowi między innymi premier Donald Tusk. „Sky is the limit? Nie dla Polaków! Andrzej Bargiel zjechał właśnie na nartach z Mount Everestu, Ola Mirosław znów wspięła się najszybciej po złoto i rekord, Rafał Modrzewski podbija świat swoimi satelitami, Sławosz Uznański – Wiśniewski planuje kolejne wyprawy w kosmos” – czytamy we wpisie szefa rządu opublikowanym w serwisie społecznościowym X.
To pierwszy taki sukces Polaka na Evereście, ale nie pierwsze jego podejście do szczytu – skialpinista działał tam już bowiem w 2019 oraz 2022 roku. W pierwszym przypadku jego plany pokrzyżowały obfite deszcze oraz lodowy serak wiszący nad częścią drogi nad lodowcem Icefall, przez który przechodzą wszystkie wyprawy zmierzające klasyczną drogą na Everest. Przy drugiej próbie Bargiel dotarł zaś – wraz z himalaistą Januszem Gołąbem – do wysokości 8000 m n.p.m. – na Przełęcz Południową. Dalszą wspinaczkę uniemożliwiły jednak podmuchy wiatru osiągające w porywach 100 km/h.
Wyprawa na Mount Everest Andrzeja Bargiela była kolejnym etapem autorskiego projektu „Hic Sunt Leones”, w ramach którego w 2013 roku zjechał on na nartach z Sziszapangmy (8013 m), rok później z Manaslu (8156 m, obydwa leżą w Himalajach), w 2015 r. z Broad Peak (8051 m), w 2018 r. z drugiego co do wysokości szczytu globu K2 (8611 m), zaś w 2023 r. z obydwu Gaszerbrumów (I i II). W 2021 r. Bargiel zdobył i zjechał też na nartach z dziewiczego sześciotysięcznika Yawash II oraz z Laila Peak w Himalajach.
Andrzej Bargiel (ur. 18 kwietnia 1988 w Rabce) to polski narciarz wysokogórski (skialpinista), biegacz górski i himalaista. Ma na koncie wiele spektakularnych osiągnięć. W 2016 r. pobił rekord w szybkości zdobycia tytułu Śnieżnej Pantery (najwyższe szczyty byłego ZSRR) – 29 dni 17 godzin 5 minut. W 2018 r. Bargiel – jako pierwszy – zjechał na nartach ze szczytu K2, a w 2023 r. w odstępie siedmiu dni (19 i 26 lipca) zdobył dwa ośmiotysięczniki: najpierw Gaszerbrum II, a następnie Gaszerbrum I i z obu szczytów zjechał na nartach.
