Otylia Jędrzejczak ponownie prezesem Polskiego Związku Pływackiego

Otylia Jędrzejczak postanie na stanowisku. Jak zmieni się polskie pływanie?

– Delegaci postanowili ponownie zaufać Otylii i bardzo to nas cieszy – mówi Mariusz Siembida, dwukrotny olimpijczyk, członek nowego zarządu PZP. – Głosujący są przekonani, że te następne cztery lata będą zgodne z tym, co chcemy osiągać. Mamy też kontynuować to, co rozpoczęliśmy.

- Słuchamy głosu delegatów i będziemy analizować wszystkie ich postulaty – podkreśla Siembida. - Skupimy się na poprawie komunikacji, pochylimy nad upowszechnianiem. Będziemy chcieli kontynuować wszystkie programy, także związane z pływaniem artystycznym, piłką wodną czy skokami do wody.

Niemniej ważne dla PZP pozostaje szkolenie. - Będziemy się na tym skupiać od tego najniższego szczebla, czyli zawodników z klas 1-8, ale także tych ze szkół mistrzostwa sportowego oraz naszego trzonu, czyli seniorek i seniorów – kończy Siembida.