Czy Aliszer Usmanow odzyska władzę? Oligarcha Władimira Putina wraca na planszę

Zauważa też, że sytuacja PZS stała się ostatnio trudna, bo nasz kraj nie przyznaje sportowcom z Rosji i Białorusi wiz, więc nie możemy organizować międzynarodowych imprez, za którymi stoi FIE. Coraz więcej z nich odbywa się poza Europą, co znacząco podnosi koszty wyjazdów oraz przygotowań.

Kim jest Aliszer Usmanow? Oligarcha Władimira Putina chce znów rządzić szermierką

Usmanow to jeden z najbogatszych Rosjan, którego majątek „Forbes” szacował niedawno na 13,5 mld dolarów. Syn prokuratora, absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, w latach 80. był skazany za korupcję i spędził sześć lat w obozie pracy. To go zahartowało, wrócił silniejszy do biznesu: przede wszystkim górniczego oraz metalurgicznego.

Jest współwłaścicielem Metalloinvestu i właścicielem Gallagher Holdings. Kilkanaście lat temu kupił gazetę „Kommiersant”, inwestował miliony dolarów w Ubera. Pociągała go nie tylko szermierka, bo był przez lata udziałowcem Arsenalu Londyn i wspiera e-sportową organizację Virtus.pro.

8 mln euro kosztował manuskrypt, który Usmanow przekazał na ręce Thomasa Bacha

Jego żoną jest Irina Winer, czyli słynna trenerka oraz była szefowa rosyjskiej federacji gimnastycznej. To ona miała przedstawić Władimirowi Putinowi mistrzynię olimpijską i wielokrotną medalistkę mistrzostw świata Alinę Kabajewą uważaną przez lata za kochankę prezydenta, domniemaną matkę jego dwóch synów. Kabajewa, podobnie jak Usmanow, urodziła się w Taszkencie.

Oligarcha dobrze żyje nie tylko z Putinem, ale i szefem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomasem Bachem. Usmanow w lutym 2020 roku w darze dla Muzeum Olimpijskiego złożył na jego ręce manuskrypt Pierre’a de Coubertina z 1892 roku, który kupił na aukcji za 8 mln euro.