Kobieta mistrzynią Polski w akrobacji szybowcowej. Kim jest Agata Porębska?

– Akrobacja jest rzeczywiście sportem zdominowanym przez mężczyzn, ale tworzymy wspaniałą grupę, w której wszyscy dobrze się czują – mówi mistrzyni Polski.

Porębska przekonuje, że dzięki świetnej atmosferze zapomina, że rywalizuje z mężczyznami. – A w ogóle kiedyś w jednym z wywiadów Jerzy Makula wspomniał, że „kobiety kręcą o wiele ostrzejszą akrobację niż mężczyźni” i w tym jest coś na rzeczy – dodaje.

Dlaczego akrobacja szybowcowa to piękny, ale trudny sport?

– Loty akrobacyjne są dość charakterystyczne, bo ze względów bezpieczeństwa wykonywane są głównie nad lotniskiem. Pilot wykonuje wiązankę w sześcianie na wysokości między sto a dwieście metrów od ziemi. Wiązanka jest to zbiór kolejno ułożonych figur, które pilot wykonuje podczas jednego lotu. W tym czasie obserwowany jest przez sędziów i oceniany za każdą figurę osobno, całość wykonania wiązanki, wyjścia z boksu oraz za utrzymanie się w boksie. Za każde wyjście pilota z boksu dodawane są punkty karne. Rażące przekroczenie dolnej granicy strefy powoduje dyskwalifikację pilota. Co ciekawe, piloci wykonują wiązanki figur, które znają i mogą się do nich przygotować, ale także tych, których nie znają – tłumaczy Porębska.

Zawodniczka Aeroklubu Ziemi Lubuskiej nie ukrywa, że akrobacja szybowcowa to piękny, ale bardzo trudny sport.