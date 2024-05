Putin rozpoczął pełnoskalową inwazję w lutym 2022 roku. Dziś dużych konfliktów na świecie jest znacznie więcej. Trwa wojna w strefie Gazy, prezydent Wenezueli Nicolas Maduro patrzy na Gujanę, swoje cele mają Chińczycy, a mamy jeszcze przecież Afrykę, gdzie chociażby w Sudanie 5 mln ludzi jest na krawędzi śmierci głodowej. Zło się rozprzestrzenia. Putin odniósł sukces, zmieniając algorytm światowej polityki.

Jak na losy wojny w Ukrainie mogą wpłynąć wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych?

Trzy miesiące temu powiedziałbym, że zwycięstwo Donalda Trumpa byłoby katastrofą, ale dziś - choć nie zmieniłem zdanie w jego sprawie - nie mam już takiej pewności. Jeśli Trump jest zawałem serca, który błyskawicznie zabija, to administracja Joe’a Bidena jest nowotworem.

Powrót do Pentagonu Mike’a Pompeo nie musi pogorszyć sprawy. Jeśli istnieje plan zmuszenia Ukrainy do negocjacji, Trump po prostu zrobi publicznie to, co administracja Bidena próbowałaby przeprowadzić po cichu. Najważniejsze więc, żeby to Europa zaczęła działać. Nie potrzebujemy Amerykanów, żeby zakończyć wojnę w Ukrainie.

