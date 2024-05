3. edycja Superbet Rapid & Blitz. Do Warszawy przyjechały największe gwiazdy

Zwolenników zyskują także odmiany szybka i błyskawiczna, czyli rapid i blitz

Tak było rok temu w ostatniej partii turnieju, gdy o zwycięstwo walczyli Jan-Krzysztof Duda i Carlsen. Norweg analizował potem, że tamta rozgrywka była szalona. Jego rywal źle rozpoczął grę, ale później wspiął się na wyżyny i sprawił najlepszemu szachiście świata wiele problemów. Teraz też Carlsen będzie faworytem, bo jest nim w każdym turnieju, w którym bierze udział, ale o zwycięstwo nie będzie mu łatwo.

Turniej w Warszawie rozpoczyna cykl Grand Chess Tour 2024

Jest w Warszawie najstarszym zawodnikiem, a obok niego zagra cała plejada młodych szachistów. To znak czasów, że do czołówki wchodzą coraz młodsi zawodnicy. Dommaraju nie jest jedyny. Obok niego w turnieju Superbet Rapid & Blitz zagrają dwaj inni młodzi szachiści z Indii: ledwie 18-letni Praggnanandhaa Rameshbabu i dwa lata starszy Arjun Erigaisi. W tym gronie 26-letni Jan-Krzysztof Duda jest już niemal weteranem.

– Przed rokiem byłem trzecim najmłodszym graczem, dzisiaj jestem trzecim najstarszym. Jest tutaj tak wielu młodych, utalentowanych zawodników, że nie wiem, czego się spodziewać, tegoroczna edycja z pewnością będzie inna niż dwie poprzednie. Podejdę do niej w trochę inny sposób i zobaczymy, co to przyniesie – mówił Duda podczas konferencji prasowej.

Czytaj więcej Szachy Święto szachów i hitowe transfery w Katowicach Blisko tysiąc uczestników rywalizuje w turniejach XI Festiwalu Szachowego. Katowice na trzy dni stały się dzięki temu europejską stolicą królewskiej gry.

33-letni Carlsen zaznaczał, że cieszy go nowe pokolenie zawodników. – Mówiąc szczerze, nie jestem raczej optymalnie przygotowany, ale oczywiście będę chciał zwyciężyć w Warszawie – stwierdził Norweg, który nie poświęca królewskiej grze już tyle czasu, co kiedyś.