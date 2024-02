Mistrzostwa świata w pływaniu. Rusza walka o medale i olimpijskie kwalifikacje

Szans na wysokie lokaty nie powinno zabraknąć. Dobre pozycje na listach zgłoszeń zajmują między innymi nasi grzbieciści Masiuk (4. na 50 i 3. na 100 metrów) i Adela Piskorska. Zawodniczka AZS UMCS Lublin w tych samych konkurencjach przystąpi do rywalizacji odpowiednio z trzecim i piątym wynikiem. Piąta jest również na najdłuższym dystansie, gdzie wystartuje razem z finalistką ubiegłorocznych mistrzostw Laurą Bernat.

Apetyt na indywidualny sukces na pewno będzie miał nieobecny w Fukuoce Jakub Majerski, który ma szósty czas na 100 m stylem motylkowym. - Moje cele to pobicie rekordu życiowego, awans do półfinałów, może do finału. Imprezy najwyższej rangi dobrze na mnie działają. Byłem w Katarze na Pucharze Świata w 2019 roku. Pobiłem wtedy nawet swoją życiówkę, więc mam dobre wspomnienia - podkreśla Majerski.

Mistrzostwa świata w Dausze. Popłynąć po olimpijskie kwalifikacje

W kadrze znalazła się spora grupa zawodników, którzy na mistrzostwa świata przylecieli prosto ze Stanów Zjednoczonych, m.in. będąca na początku roku w świetnej formie Wasick, walczący o kwalifikację na igrzyska na 100 m stylem grzbietowym Kacper Stokowski czy debiutujący w polskiej kadrze Christian Sztolcman.

W tej grupie są też bracia Chmielewscy, którzy mogą odegrać znaczące role na dystansie 200 m stylem motylkowym. Krzysztof przystąpi do rywalizacji jako wicemistrz świata. Lepszym czasem zgłoszenia w Dosze może się pochwalić tylko Tomoru Honda - Japończyk, z którym Polak wygrał w Fukuoce. Z kolei debiutujący w MŚ Michał jest piąty na liście startowej.

Jedną z najbardziej zapracowanych zawodniczek w naszej kadrze będzie Paulina Peda, która została zgłoszona do czterech konkurencji indywidualnych. - Do Kataru jadę po to, żeby powalczyć o jak najlepsze rezultaty, miejsca, a może coś więcej. Czy to jest kwalifikacja olimpijska? Pomidor - mówi z uśmiechem Peda.

Reprezentacja Polski na mistrzostwa świata w pływaniu

Kobiety