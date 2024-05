Tyson Fury zmierzy się z Ołeksandrem Usykiem. Wygrany bierze wszystko

Teddy Atlas, pierwszy trener Mike’a Tysona, stawia na Fury’ego, a inny znakomity fachowiec, Robert Garcia – na Usyka. Rozbieżności są także w Polsce. Anglika za faworyta uważa trener Zbigniew Raubo, a Ukraińca – Przemysław Saleta. Temu pierwszemu nie mieści się w głowie, że taki olbrzym jak Fury może przegrać z kimś, kto zaczynał w wadze średniej (75 kg).

Warto pamiętać, że Michael Spinks, czyli złoty medalista olimpijski z Montrealu (1976) w tej właśnie kategorii, też został zawodowym mistrzem królewskiej wagi, a jego brat Leon, który na tych samych igrzyskach wygrał w limicie 81 kg, na zawodowym ringu pokonał Muhammada Alego.

Podobnych przypadków było więcej. Floyd Patterson, Evander Holyfield czy Chris Byrd też zaczynali od niższych wag i nie imponowali warunkami fizycznymi, a mimo to wygrywali z pięściarzami znacznie cięższymi.

Tyson Fury – „mały królik z wagi średniej”

Usyk złoto igrzysk zdobył w wadze 91 kg, a później w półzawodowej WSB bił się już z olbrzymami. Stoczył tam sześć walk, wszystkie wygrał. Na zawodowym ringu też szedł od zwycięstwa do zwycięstwa. Zunifikował wszystkie pasy, ale kiedy postanowił pobić królewską kategorię, mówiono, że to o jeden most za daleko. Szybko udowodnił jednak sceptykom, że się mylą.

Dwie wygrane z prawie 2-metrowym, atletycznym Anthonym Joshuą, któremu odebrał trzy pasy, potwierdziły, że nie rzuca słów na wiatr.