Polak wygrał z tenisistą z USA 3:1 w setach: 4:6, 7:6, 7:5, 6;2.

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Wcześniej Hurkacz w pierwszej rundzie pokonał Norwega Caspera Ruuda 3:0 (6:4, 6:2, 7:6), a w drugiej – Austriaka Sebastiana Ofnera także 3:0 (7:6, 6:4, 6;4).

Przed piątkowym meczem Hurkacz i Paul spotkali się czterokrotnie – trzy razy wygrał Amerykanin. Dziś jednak po raz pierwszy Hurkacz i Paul grali na trawie i to spotkanie poprawiło statystyki Polaka.