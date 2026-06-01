Będzie to pierwszy występ Sereny Williams w imprezie WTA od zakończenia kariery po US Open w 2022 r.

Serena Williams wraca do gry po zakończeniu kariery

Serena Williams ponownie pojawi się na zawodowym korcie. Jak poinformowali organizatorzy turnieju Queen’s Club Championships, 44-letnia Amerykanka otrzymała dziką kartę do turnieju deblowego podczas Queen’s Club Championships w Londynie.

Dla 23-krotnej mistrzyni Wielkiego Szlema będzie to pierwszy występ w rozgrywkach WTA Tour od września 2022 r. Wówczas Williams zakończyła karierę tenisową po porażce w trzeciej rundzie US Open.

Sama zawodniczka podkreśliła, że powrót na trawiaste korty ma dla niej szczególne znaczenie. – Queen’s Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie tego nowego rozdziału. Trawa dała mi jedne z najważniejszych momentów w mojej karierze i cieszę się, że wracam do rywalizacji na jednej z najbardziej kultowych aren tego sportu – powiedziała.

Entuzjastycznie do informacji o powrocie Amerykanki odniosła się Valerie Camillo, przewodnicząca WTA. – Serena jest jedną z najwspanialszych sportsmenek wszech czasów, której dziedzictwo wykracza daleko poza kort. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ją z nowym pokoleniem najlepszych zawodniczek – zaznaczyła Camillo. Jak dodała, organizacja z radością wita Williams z powrotem w rozgrywkach. – Z radością witamy ją ponownie w WTA Tour w tym niezwykle ekscytującym momencie dla kobiecego tenisa – podkreśliła.

Plotki o powrocie Sereny Williams krążyły od miesięcy

Spekulacje dotyczące możliwego powrotu Williams pojawiały się już wcześniej. W ubiegłym roku tenisistka ponownie przystąpiła do programu antydopingowego, co wywołało falę domysłów dotyczących wznowienia kariery.

Plotki nie ucichły również po jej wywiadzie dla NBC, w którym żartobliwie unikała jednoznacznych odpowiedzi na pytania dotyczące ewentualnego powrotu na kort.

Także jej były trener, Rick Macci, mówił o intensywnych przygotowaniach zawodniczki. Jak podkreślał, Williams „daje z siebie wszystko” podczas treningów, aby wrócić do sportu, w którym przez dwie dekady dominowała wspólnie ze swoją siostrą.

Serena Williams – jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii tenisa

Serena Williams zakończyła swoją zawodową karierę we wrześniu 2022 r. Jak mówiła, „nadszedł czas, aby ruszyła w innym kierunku”. 23-krotna zwyciężczyni Wielkiego Szlema ogłosiła w wywiadzie dla miesięcznika „Vogue”, że „odejdzie od tenisa”, by skupić się na innych, ważnych dla niej sprawach. – Przychodzi w życiu taki czas, kiedy musisz podjąć decyzję i pójść w innym kierunku. Ten moment jest zawsze trudny, gdy kochasz to, co robisz – mówiła. – Mam nadzieję, że z biegiem lat ludzie będą postrzegać mnie jako symbol czegoś większego niż tenis – zaznaczała już po przejściu na emeryturę.

Williams w latach 2013–2016 nieprzerwanie przez 186 tygodni znajdowała się na pierwszym miejscu w notowaniu WTA. Może pochwalić się wygraniem aż 23 tytułów wielkoszlemowych w grze pojedynczej. 