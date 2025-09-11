Z tego artykułu się dowiesz: Jak minister sportu zareagował na ujawnioną przez "Rzeczpospolitą" aferę w polskim tenisie?

Jakie incydenty miały miejsce podczas Drużynowych Mistrzostw Polski w Poznaniu?

Dlaczego działania Polskiego Związku Tenisowego spotkały się z krytyką?

Jakie działania kontrolne są przeprowadzane w Polskim Związku Tenisowym?

– Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki zwrócił się do Polskiego Związku Tenisowego z żądaniem pilnego przedstawienia aktualnego stanu sprawy i przekazania informacji, czy działania podjęte w związku z incydentem były zgodne z przyjętą w Związku Polityką Ochrony Małoletnich, a także informacji o wszelkich innych podjętych w tej sprawie krokach. PZT ma udzielić odpowiedzi jeszcze w tym tygodniu – informuje „Rzeczpospolitą” Aleksandra Chalimoniuk, rzeczniczka resortu. Przyznaje, że minister nie został poinformowany o bulwersującej środowisko tenisa sprawie, którą opisała kilka dni temu „Rzeczpospolita”.

Zawodnicy zawieszeni, jeden gra dalej na europejskim turnieju. Reakcja syna Bohdana Tomaszewskiego

Kilka dni temu ujawniliśmy, że grupa 16-letnich zawodników tenisa z klubu sportowego Górnik Bytom (jego dyrektorem jest obecny prezes Polskiego Związku Tenisa Dariusz Łukaszewski) podczas Drużynowych Mistrzostw Polski w Poznaniu znęcała się nad 14-letnim kolegą. Związała go taśmami, polewała wodą, zdemolowała pokój. Inicjatorem miał być Dominik W. (imię zmienione), obiecujący, utytułowany młody zawodnik klubu z Bytomia. Sprawa miała miejsce pod koniec czerwca, jednak dopiero pod koniec sierpnia Polski Związek Tenisa zawiesił licencję czterem zawodnikom, którzy brali udział w dręczeniu chłopca. Był to jednak przede wszystkim efekt determinacji matki ofiary.

Nie ma mojej zgody na jakiekolwiek przejawy przemocy psychicznej i fizycznej. Osoby dopuszczające się takich czynów powinny ponieść karę, a zdarzenie to niech będzie sygnałem do podjęcia przez nas dorosłych zdecydowanych działań wychowawczych Tomasz Tomaszewski, komentator sportowy

Co więcej, już następnego dnia po zawieszeniu Dominik W. jak gdyby nigdy nic wziął udział w turnieju w Warszawie. W barwach Polski grał na Bohdan Tomaszewski Cup – to rozgrywki z cyklu Tennis Europe. „Wykluczenie zawodników z udziału w zawodach rangi europejskiej należy wyłącznie do Tennis Europe, które zostało poinformowane o tymczasowym pozbawieniu licencji zawodniczych niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Komisję Dyscypliny PZT” – zapewniał nas Polski Związek Tenisa.