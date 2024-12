Joao Fonseca jak Jannik Sinner. Nowa siła w męskim tenisie

W zawodowym cyklu Brazylijczyk czyni stałe postępy. Zaczynał rok 2024 od 730 miejsca, obecnie jest 145. Grał głównie w challengerach, w turniejach drugiej ligi (niedawno w Breście pokonał Kamila Majchrzaka), ale już zadebiutował w ATP. W Rio de Janeiro (ATP 500) i Bukareszcie (ATP 250) docierał do ćwierćfinału.

Za zwycięstwo w Arabii Saudyjskiej Fonseca zarobił 526 480 dol.

Następców Huberta Hurkacza nie widać

Mimo że Next Gen nie przyciąga w Dżuddzie tłumów, to sama formuła rozgrywek się sprawdza. Zwycięzcy nie przepadają w czeluściach turniejów niższej rangi, ale przechodzą do ATP i niektórzy grają pierwsze skrzypce.

W 2018 roku w młodzieżowym Mastersie triumfował Stefanos Tsitsipas, rok później – Sinner, a trzy lata temu – Carlos Alcaraz. Zwycięzcami poprzednich dwóch edycji byli Brandon Nakashima i Hamad Medjedović.

Z Polaków w Next Gen brał udział tylko Hubert Hurkacz w 2018 roku i odpadł w fazie grupowej. Następców, niestety, na razie nie widać, choć wciąż pokładamy wielkie nadzieje w Tomaszu Berkiecie, który jest rówieśnikiem Joao Fonseki.