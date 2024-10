Iga Świątek wraca do gry. Tenisowa karawana jedzie dalej

Świątek swoje ostatnie spotkanie w tourze zagrała z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. Przegrała wtedy 2:6, 4:6. To był jej 67. mecz w udanym, ale wyczerpującym sezonie. Polka wygrała w tym roku pięć turniejów, w tym Rolanda Garrosa, i zdobyła brązowy medal na igrzyskach jako pierwsza Polka w historii tego sportu. Poniosła zaledwie 8 porażek, a – dla porównania – Aryna Sabalenka 12.

Mimo to Świątek czuła niedosyt. Pewnie ma do niego prawo, bo w Paryżu chciała olimpijskiego złota, a w Wielkich Szlemach oczekiwała pewnie więcej niż jednego zwycięstwa, jednego ćwierćfinału (US Open) i dwóch występów w czwartej rundzie (Australian Open, Wimbledon).

Jeszcze na Wimbledonie rozregulował się jej forhend. Później, w Cincinnati oraz US Open, pojawił się zaś kłopot z bekhendem Wojciech Fibak

W drugim półroczu w jej grze widać było regres.

– Jeszcze na Wimbledonie rozregulował się jej forhend. Później, w Cincinnati oraz US Open, pojawił się zaś kłopot z bekhendem i to mnie szczególnie zasmuciło, bo od dwóch lat twierdzę, że Iga ma najlepszy bekhend na świecie. Straciła przy tym regularność, co było podstawą jej sukcesów – mówi „Rz” wybitny polski tenisista Wojciech Fibak.

Wim Fissette w Rijadzie zadebiutuje jako szkoleniowiec Igi Świątek

Pięciokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych odpuściła azjatycką część sezonu i w tym czasie podjęła zaskakującą ze względu na moment decyzję o zmianie trenera. Tomasza Wiktorowskiego, z którym Świątek współpracowała przez trzy lata, zastąpił Wim Fissette. Belg w Rijadzie zadebiutuje jako jej szkoleniowiec.