Six King Slam. Jak Arabia Saudyjska kupuje wielki tenis

W żadnej z tych imprez organizatorzy, którzy muszą zwracać uwagę także na budżet i płacić rachunki, nie zaoferowali triumfatorowi tak wysokiej premii jak Saudyjczycy.

Włoch za zwycięstwo w US Open, turnieju o najwyższej puli nagród w tourze, dostał 3,3 miliona euro, a w Australian Open – najniżej wycenianej imprezie Wielkiego Szlema – 2 miliony. Alcaraz zarobił 2,4 miliona euro za Rolanda Garrosa i 3,2 miliona za Wimbledon.

Sinner, który pokonał Alcaraza 6:7, 6:3, 6:3, w Rijadzie zgarnął 5,5 miliona euro, ale to jedynie gaża za wygraną. Dodatkowo otrzymał 1,4 miliona euro za samo uczestnictwo i zwycięstwa we wstępnej fazie turnieju. Do tej pory nikt w tenisie nie zgarnął tak dużych pieniędzy w tak krótkim czasie.

11 milionów euro w 10 miesięcy

Dla porównania: od stycznia do października lider rankingu z kortu podniósł nieco ponad 11 milionów euro, na co złożyło się 12 startów i 7 zwycięstw: obok Australian Open i US Open także imprezy ATP 1000 w Miami, Cincinnati i Szanghaju, ATP 500 w Rotterdamie i Halle, finał ATP 1000 w Pekinie oraz półfinały i ćwierćfinały w Wimbledonie, Rolandzie Garrosie, Monte Carlo, Madrycie i Montrealu.

Ustępujący jedynie Włochowi pod względem sumy zarobionych pieniędzy Alcaraz wzbogacił się o nieco ponad 8 milionów euro.

Czy turnieje pokazowe są zagrożeniem dla ATP?

Wszystko to rodzi pytanie, czy turnieje pokazowe z udziałem najlepszych świecie nie są zagrożeniem dla cyklu ATP. Nie, nie są, bo aby wyrobić sobie markę, zostać gwiazdą tenisa, a potem utrzymać się w czołówce, trzeba uczestniczyć w imprezach wielkoszlemowych i najbardziej prestiżowych turniejach niższej rangi. I tak, są, bo z wielu względów pokazówki stały się kuszące.