Nocna zmiana. Iga Świątek nie jest już numerem 1

Świątek ma 9665 punktów, o 41 mniej niż Białorusinka. Przed tygodniem 23-letnia zawodniczka z Raszyna prowadziła z przewagą 69 punktów. Obie tenisistki nie grały w ostatnich dniach, nie zdobywały, nie traciły punktów. Zmiana na pozycji liderki wynika ze zmian wprowadzonych w tym roku w regulaminie WTA.

Chodzi o obowiązek startu w sześciu zawodach WTA 500. Brązowa medalistka olimpijska z Paryża wzięła udział tylko w dwóch turniejach tej rangi - w rozgrywkach United Cup i Porsche Cup w Stuttgarcie. Sabalenka w czterech: w Brisbane, Stuttgarcie Berlinie i Waszyngtonie. Za każdą nieobecność zawodniczka ma wpisywane zero. Ten punkt regulaminowy jest znany, ale – nie wiadomo dlaczego – w tym momencie został aktywowany.

Jak długo Iga Świątek była liderką rankingu WTA?

W ten sposób skończył się drugi okres panowania Igi Świątek w światowym rankingu. Na pierwsze miejsce w rankingu Polka wskoczyła najpierw 4 kwietnia 2022 roku i opuściła je 10 września ubiegłego roku. Wyprzedziła ją wówczas również Sabalenka.

Pozycję liderki Polka odzyskała 6 listopada 2023 roku i zajmowała ją przez 50 tygodni, do ostatniej niedzieli. Łącznie do tej pory Świątek przebywała na czele rankingu przez 125 tygodni, co daje jej siódme miejsce w tabeli wszech czasów z dużą stratą do szóstej Moniki Seles (175 tygodni).