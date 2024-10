Ostatni mecz Rafael Nadal - Novak Djoković. Miliony dla Jannika Sinnera

Mecz z Six Kings Slam nie został jednak zakwalifikowany do oficjalnych statystyk. Turniej miał charakter pokazowy i nie ma co ukrywać, że to ogromne pieniądze były główną motywacją występu wszystkich sześciu uczestników, w tym obu mistrzów.

Ostatnim meczem zwycięzców 46 turniejów wielkoszlemowych był ten rozegrany w drugiej rundzie turnieju olimpijskiego w Paryżu, w którym Serb wygrał zdecydowanie 6:1, 6:4.

Ile Jannik Sinner zarobił w Arabii Saudyjskiej, a ile w turniejach ATP w sezonie 2024?

W finale „królewskiego saudyjskiego szlema” spotkało się dwóch najlepszych tenisistów tego sezonu Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Obaj wygrali wszystkie Wielkie Szlemy w tym roku. Włoch triumfował w Australian Open i US Open, Hiszpan – w Roland Garros i Wimbledonie.

W żadnym z tych turniejów organizatorzy, którzy muszą zwracać uwagę na rachunek ekonomiczny, nie zaoferowali tak wysokiej premii dla triumfatora jak Saudyjczycy. Sinner, który pokonał Alcaraza 6:7, 6:3, 6:3 zarobił 5,5 miliona euro tylko za zwycięstwo. Dodatkowo otrzymał 1,4 miliona euro za uczestnictwo i wygrane we wstępnej fazie turnieju w Rijadzie.

Dla porównania od stycznia lider rankingu z kortu zgarnął nieco ponad 11 mln euro. Na sumę tych nagród złożyło się 12 startów - zwycięstwa w siedmiu turniejach: Australian Open, US Open, ATP 1000 w Miami, Cincinnati i Szanghaju, ATP 500 w Rotterdamie i Halle, finał w ATP 1000 w Pekinie oraz półfinały i ćwierćfinały w Wimbledonie, Roland Garrosie, Monte Carlo, Madrycie i Montrealu.