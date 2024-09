Magdalena Fręch w życiowej formie! Polka zagra o tytuł w Guadalajarze

Niewykluczone, że w styczniu poleci do Melbourne jako tenisistka rozstawiona. Dzięki finałowi w Guadalajarze Fręch w poniedziałek awansuje na 36. miejsce rankingu WTA, a jeśli zwycięży, znajdzie się z 1755 punktami cztery lokaty wyżej. Jako finalistka Polka zarobiła w Meksyku 87 tys. dolarów. Zwyciężczyni turnieju Guadalajara Open Akron może liczyć na 142 tys. dolarów.

Kiedy i o której Magdalena Fręch zagra o tytuł w Guadalajarze?

Nasza tenisistka będzie faworytką finału. Fręch o tytuł zagra o 1:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego z Olivią Gadecki (WTA 82). Australijka polskiego pochodzenia w drodze do finału pokonała Sloane Stephens (WTA 63), Danielle Collins (WTA 11), Martinę Trevisan (WTA 99) oraz Camilę Osorio (WTA 80). Ona także w Guadalajarze rozgrywa najlepszy turniej w karierze.

Obie finalistki wykorzystały to, że sezon jest wyczerpujący, ranga meksykańskiego turnieju w tym roku spadła, a w dodatku jest on wciśnięty w kalendarzu między US Open a azjatyckie tournée. To wpłynęło na listę zgłoszeń, na której znalazły się tylko cztery tenisistki notowane wyżej niż Fręch.

Polka z Guadalajary leci prosto do Azji, bo zgłosiła się do udziału w Korea Open. Nasza tenisistka w pierwszej rundzie zmierzy się tam z kwalifikantką, a w drugiej może ją czekać spotkanie z Jekateriną Aleksandrową (WTA 31), którą już w tym roku pokonała w Dubaju. Iga Świątek miała być największą gwiazdą imprezy w Seulu, ale wycofała się z rywalizacji, wybierając odpoczynek.