US Open. Iga Świątek po porażce: To moja wina

Wielki Szlem – wielkie rozczarowanie Igi Świątek

Mimo wszystkich jasnych i zrozumiałych wyjaśnień to jednak jest kolejny Wielki Szlem poza Roland Garros, w którym tenisistka z Raszyna nie przeszła ćwierćfinału. Ostatni raz w półfinale turnieju tej rangi wystąpiła w zwycięskim US Open w 2022 roku. W tym samym sezonie dotarła do półfinału Australian Open (porażka z Danielle Collins).

Podkreśla to francuski dziennik „L’Equipe. Zaznacza, że poza zwycięstwem w Paryżu, ten sezon w Wielkim Szlemie Polka musi zaliczyć do nieudanych. W Australii była porażka w trzeciej rundzie z Lindą Noskovą, w Wimbledonie w tej samej fazie z Julią Putincewą. „Wielkie rozczarowanie” – piszą Francuzi.

„Ciężka jest głowa, która nosi koronę” – oficjalna strona turnieju przytoczyła na wstępie relacji z meczu z Pegulą cytat z Williama Shakespeare’a. Presja związana z przebywaniem na szczycie pokazana jest jako jedna z głównych przyczyn rozstania Polki z US Open. Miałoby o tym świadczyć zachowanie Świątek podczas meczu, w którym dużo było oznak frustracji i niezadowolenia.

Iga Świątek: Jestem gotowa grać do listopada

Tenisowe życie toczy się dalej. Świątek wciąż jest w grze. Ma zapewniony udział w WTA Finals w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej (2-9 listopada). Do tego czasu czekają ją obowiązkowe turnieje rangi WTA 1000 – w Pekinie (25 września – 6 października), w Wuhan (7 – 13 października). Nie wiadomo co z występem w reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup w Sewilli (13- 20 listopada). Logicznie w obecnej sytuacji trudno sobie wyobrazić, aby najlepsza i najbardziej eksploatowana tenisistka na świecie wzięłaby jeszcze na swoje barki i ten ciężar.