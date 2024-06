Drabinka Wimbledonu. Kiedy i z kim zagra Hubert Hurkacz

Hurkacz, po ewentualnym pokonaniu Albota, mógłby trafić na Francuza Arthura Filsa (34. ATP). Trzecia runda to m. in. możliwość starcia z Andym Murrayem (115. ATP), choć Brytyjczyk zapowiadał, że w ostatniej chwili rozstrzygnie, czy zagra w Wimbledonie. Niepewna jest także sytuacja Serba Novaka Djokovicia (2. ATP), który wraca do zdrowia po zabiegu, a z Polakiem mógłby zmierzyć się w ćwierćfinale.

Drabinka Huberta Hurkacza w Wimbledonie — potencjalnie najgroźniejsi rywale