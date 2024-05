1010 meczów, w tym zwycięstwo z Igą Świątek. Alize Cornet kończy karierę

Cornet wyda drugą powieść, ale z tenisem nie zrywa

Tenisistka z Nicei przez 20 lat rozegrała na wszystkich tenisowych poziomach ITF, WTA, w igrzyskach olimpijskich, rozgrywkach Fed Cup, United Cup, włączywszy w to eliminacje dokładnie 1010 meczów. Odniosła 545 zwycięstw w WTA, wygrała sześć turniejów (w tym w Katowicach w 2014 roku), z reprezentacją triumfowała pięć lat temu w United Cup.

Co teraz? O rozbracie z zawodowym tenisem poinformowała już przed miesiącem. Szykowała się starannie. – Ale nigdy nie jest się gotowym na takie pożegnanie – powiedziała i trudno się z nią nie zgodzić.

Bo choć Cornet ma inną pasję i uwielbia pisać, a ma wydać wkrótce swoją drugą powieść to rakiety tenisowej nie ma zamiaru wstawić do szafy. Będzie chciała jeszcze trochę pograć, przynajmniej rekreacyjnie. A na turniej Roland Garros spojrzy z innej strony – we francuskiej telewizji będzie komentować dalszą część turnieju. Z pewnością warto byłoby posłuchać jej komentarz do meczów Igi Świątek.