To co sytuuje Nadala wśród największych z wielkich są triumfy w Wielkim Szlemie. Wystąpił w 30 finałach, odniósł zwycięstwa w 22 z nich. Francuzi piszą i mówią o nim „Król Paryża”, bo w Roland Garros triumfował 14-krotnie, ostatni raz w 2022 roku. W Australian Open były dwa zwycięstwa, w tym sensacyjne sprzed dwóch lat, w Wimbledonie – dwa, a w US Open – cztery. Więcej wielkoszlemowych trofeów wywalczył tylko Novak Djoković – 24.

W ATP Masters 1000 Nadal triumfował aż 36 razy, z czego 10. w toczącym się turnieju w Rzymie. Jest też złotym medalistą olimpijskim z Pekinu. W kolekcji brakuje mu tylko jednego ważnego tytułu – ATP Finals, czyli Mastersa turnieju z udziałem ośmiu najlepszych zawodników na świecie rozgrywanego rokrocznie na zakończenie sezonu.

Drugie miejsce Nadala na liście najlepiej zarabiających w historii

W czasie tej bogatej kariery Rafael Nadal wziął z kortu 134 775 600 dolarów. Jest drugim najlepiej zarabiającym tenisistów w historii, oczywiście za Novakiem Djokoviciem Tuż za nim znajduje się Roger Federer.

Wcale nie ze względu na zarobki, ale sukcesy (choć jedno wynika z drugiego), to właśnie ci tenisiści należą do tzw. Wielkiej Trójki, najlepszych zawodników w historii tej dyscypliny.

Najlepiej zarabiający tenisiści w historii: