Dramatyczny scenariusz trzeciego seta. Iga Świątek broni trzy piłki meczowe

Tak jak w ubiegłym roku, dwie najlepsze tenisistki na świecie zagrały w Madrycie trzeci set, ale z inaczej rozpisanym, bardziej dramatycznym scenariuszem i z happy endem dla Świątek.

Polka przegrywała 1:3, potem w najdłuższym gemie meczu, ostatnim w rozstrzygającej partii, broniła dwa meczbole. W tie-breaku pierwsza była bliżej zwycięstwa (6:5), ale potem sytuacja się odwróciła. Przegrywała 6:7. od tego momentu wygrała trzy punkty i set, mecz oraz finał.

Po ostatniej piłce Świątek położyła się na ziemi, umorusała przy tym swój piękny biały strój, ale w tej chwili to nie było ważne. Cieszyła się jak dziecko ze zwycięstwa, na które tak ciężko zapracowała.

Tenisowy maraton Igi Świątek. Gdzie teraz zagra liderka rankingu?

Świątek i Sabalenka z Madrytu przenoszą się do Rzymu, gdzie czeka ich kolejny turniej rangi WTA 1000. Losowanie Internaionali BNL d’Italia odbędzie się w poniedziałek. Liderka rankingu swój pierwszy mecz - w drugiej rundzie, bo w pierwszej jako rozstawiona ma wolny los - najwcześniej rozegra w czwartek.

Na Foro Italico Iga zwyciężała w 2021 i 2022 roku. W ostatniej edycji skreczowała w spotkaniu z Jeleną Rybakiną. W stolicy Italii grać lubi, ale trzeba pamiętać, że teraz uczestniczy w tenisowym maratonie. Finał w Madrycie to był jej 11 mecz od 12 kwietnia. A po Rzymie przystąpi do obrony tytułu na Roland Garros. To bardzo wymagający fizycznie i mentalnie czas dla polskiej tenisistki. Tym bardziej trzeba docenić zwycięstwo w Madrycie.