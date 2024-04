Czytaj więcej Sport Paryż 2024. Dlaczego Adidas i BIZUU ubiorą polskich olimpijczyków Adidas i BIZUU ubiorą reprezentację Polski w Paryżu, choć od igrzysk w Vancouver (2010) kolekcję olimpijską przygotowywała dla naszych sportowców firma 4F.

WTA Stuttgart. Czy Iga Świątek wygra kolejne porsche

Świątek w Stuttgarcie weszła na kort, który jest dla niej strefą komfortu, obiektem wręcz domowym. Liderka rankingu WTA wystąpiła tam wcześniej w dwóch turniejach i zaczynając ten trzeci miała bilans 8:0. Dziewiąte zwycięstwo odniosła w czwartek nad Elise Mertens, choć kilka dni wcześniej reprezentowała Polskę w meczu ze Szwajcarią w Billie Jean King Cup, który odbył się na nawierzchni twardej. Spotkanie z Belgijką było dla Świątek pierwszym w tym sezonie występem na „mączce”.

22-latka na kortach ziemnych co roku włącza tryb: „dominacja”. Świątek przed spotkaniem z Raducanu miała na tej nawierzchni bilans meczów 64:9, w tym 20:2 biorąc pod uwagę tylko ostatnie 52 tygodnie, podczas których sięgała po tytuły w Madrycie oraz Roland Garros.

Polka stanęła na ziemi obiecanej, którą w dwóch poprzednich sezonach opuszczała za kierownicą porsche. Dziś jest ambasadorką marki, więc przed rozpoczęciem turnieju odwiedziła muzeum i wytrwale pozowała do zdjęć na tle legendarnych modeli auta. Dwa pierwsze mecze pokazały, że nie miało to wpływu na sportowe przygotowania i Świątek zostały już tylko dwa kroki do tego, aby wziąć na swoje barki nowy obowiązek, czyli wyszykowanie kolejnego miejsca w garażu.

Kiedy i z kim zagra Iga Świątek o awans do finału WTA Stuttgart

Marzenia o aucie nie zrealizuje Aryna Sabalenka, która w dwóch poprzednich Porsche Tennis Grand Prix przegrywała finały ze Świątek, a teraz potknęła się już na ćwierćfinałowym pojedynku z Marketą Vondrousovą (6:3, 3:6, 5:7). To był mecz, który pokazał, że Białorusinka wciąż ma problemy z ustabilizowaniem formy, co wkrótce może ją kosztować stratę drugiego miejsca w rankingu WTA.