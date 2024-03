Hubert Hurkacz

Niespodzianka w turnieju kobiet w Miami: Coco Gauff przegrała w trzech setach z wracającą do formy Caroline Garcią

W 1/8 finału Polak zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, który gładko wygrał swój pojedynek z Niemcem Yannickiem Hanfmannem (56. ATP) w dwóch setach — 6:1, 6:0.

Poniedziałek na kortach Hard Rock Stadium do meczu Huberta nie przyniósł znaczących niespodzianek w turnieju męskim, awansowali m. in. Alexander Zverev, Alex de Minaur i Karen Chaczanow, za to w turnieju kobiecym taka niespodzianka była: Coco Gauff przegrała w trzech setach z wracającą do formy Caroline Garcią. Francuzka ostatnimi czasy spadła do trzeciej dziesiątki świata, ale zaczyna już przypominać dawną bojową dziewczynę, która wygrywała kiedyś WTA Finals w Fort Worth. Jelena Rybakina (4) i Maria Sakkari (8) też awansowały do ćwierćfinału.