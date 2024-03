Nie będzie półfinału Huberta Hurkacza w Dubaju

Czytaj więcej Tenis Porażka Igi Świątek w półfinale w Dubaju. Mistrzynie też się męczą Wygrać dwa kolejne turnieje z cyklu WTA 1000 w Zatoce Perskiej to zadanie za trudne nawet dla Igi Świątek. Może uda się jej w Indian Wells i Miami.

Francuz zagra w półfinale z obrońcą tytułu Daniiłem Miedwiediewem, zwycięstwo dałoby mu 15. miejsce na świecie. Polak musi sprawdzać wyniki z turnieju w Acapulco, by wiedzieć, czy pozostanie w poniedziałek ósmym tenisistą świata, bo Stefanos Tsitsipas lub Casper Ruud mogą go wyprzedzić. Ma wolne do 6 marca, czyli do dnia rozpoczęcia pierwszego z dwóch wielkich turniejów „Sunshine Double” w USA. W Indian Wells zagra w turnieju singlowym i deblowym w parze z Holendrem Tallonem Griekspoorem.