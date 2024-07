Igrzyska w Paryżu: Raper Snoop Dogg będzie niósł ogień olimpijski

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które rozpoczną się już w piątek 26 lipca i zakończą w niedzielę 11 sierpnia, będą 33. edycją nowożytnej olimpiady. Jak poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Saint-Denis Mathieu Hanotin, raper Snoop Dogg będzie niósł ogień olimpijski przed piątkową ceremonią otwarcia igrzysk w stolicy Francji. 52-letni artysta – znany między innymi z utworów takich jak „Stil D.R.E", "Drop it like it's hot", czy "Young, Wild and Free" – przejdzie z pochodnią ulicami położonego w północnej części aglomeracji Paryża Saint-Denis, gdzie znajduje się Stade de France.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024. Snoop Dogg będzie niósł ogień olimpijski

Jak napisał w serwisie X burmistrz Saint-Denis, raper Snoop Dogg będzie niósł ogień olimpijski. "Światowa gwiazda Snoop Dogg będzie niósł pochodnię na ostatnim odcinku drogi płomienia olimpijskiego" - czytamy w opublikowanym wpisie.

Poza artystą znicz olimpijski w najbliższy piątek nieść mają także aktorka Laetitia Casta i raper MC Solaar. Podczas ceremonii otwarcia we Francji obejrzeć będzie można także koncert tamtejszego muzyka, Slimane'a. Całą imprezę otworzy zaś prezydent Francji, Emmanuel Macron.