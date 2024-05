Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 814 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 16 na 17 maja kilkadziesiąt ukraińskich dronów miało atakować okupowanych przez Rosjan Sewastopol.

Wiele krajów popiera decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o zezwoleniu sportowcom z Rosji i Białorusi na udział w igrzyskach olimpijskich, choć pod neutralną flagą. Co pan o tym sądzi?

Nasze stanowisko pozostaje niezmienione. Jesteśmy zdania, że nie ma neutralnych sportowców. Uważamy, że wszyscy sportowcy, którzy nie popierają rosyjskiej agresji, powinni zmienić narodowość. Teraz jest to możliwe. Ale rosyjscy i białoruscy sportowcy pod neutralną flagą to nie jest dobra decyzja.

Są ukraińscy sportowcy, którzy bojkotują zawody z udziałem Rosjan. Jakie jest oficjalne stanowisko Ukrainy w tej sprawie? Czy popiera się takie zachowanie?

Myślę, że decyzja powinna należeć do naszych sportowców. Wielu z nich znajduje się teraz w bardzo trudnej sytuacji. Muszą zastanowić się, czy wejść na arenę sportową razem z ludźmi, którzy wspierają zabijanie ich bliskich. Ze sportowcami, którzy mogą mieć bezpośredni kontakt z ludźmi odpalającymi rakiety, które zabijają naszych pokojowych obywateli. Jest to zatem bardzo trudna decyzja dla każdego z nas. Istnieje specjalna procedura akceptacji zawodników jako neutralnych lub nie. Te kryteria neutralności powinny być spełnione. Bardzo ważne jest, aby żaden z propagandystów rosyjskiego reżimu nie został dopuszczony do igrzysk olimpijskich i tam zaakceptowany.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczynają się w Niemczech w czerwcu. Ukraina weźmie w nich udział. Rosja nie mogła się zakwalifikować, ponieważ została wcześniej wykluczona. Co to oznacza dla Ukrainy?

To kolejne świadectwo ukraińskiej wytrzymałości. Nawet w tym środowisku i w tej trudnej sytuacji nasi sportowcy wciąż są zwycięzcami. Zwracają uwagę całego świata na to, co dzieje się obecnie w naszym kraju. Bardzo ważne jest dla nas, aby pokazać, że Ukraina jest nadal częścią europejskiej rodziny - dużym, silnym krajem z wielką i świetlaną przyszłością.