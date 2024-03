MKOl wydał oświadczenie. Rosyjskie igrzyska przyjaźni są "wrogie i cyniczne"

„Aby czysto polityczna motywacja była jeszcze bardziej oczywista, Rosja celowo omija organizacje sportowe w krajach, do których kieruje swe przesłanie” – twierdzi MKOl dodając, że „jest to rażące naruszenie Karty Olimpijskiej i jednocześnie naruszenie różnych rezolucji ONZ. To cyniczna próba Federacji Rosyjskiej upolitycznienia sportu”. W komunikacie znajduje się też zdanie, że „rosyjski rząd okazuje całkowity brak szacunku dla światowych standardów antydopingowych i uczciwości zawodów”.

MKOl podkreślił również, że istnieje możliwość, że niektórzy sportowcy mogą być zmuszani do udziału w „Igrzyskach Przyjaźni”, co także niesie ryzyko „wykorzystania w ramach rosyjskiej politycznej kampanii propagandowej”.