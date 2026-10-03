„Na trybunach panował klimat jak na koncercie pop, ale Anglia wyglądała, jakby chciała ukraść cukierki dziecku” – podsumował występ swojej reprezentacji brytyjski „Guardian”, nawiązując do faktu, że mecz w Rijece oglądali prawie wyłącznie najmłodsi kibice z Chorwacji, nie licząc 100 Anglików.

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Chorwaci, ukarani rozegraniem meczu bez publiczności, skorzystali z furtki w przepisach i rozdali wejściówki dzieciom poniżej 14. roku życia. „Być może bilet powinien być oznaczony kategorią wiekową dla dorosłych, bo dla miejscowych był to makabryczny widok” – dodał dziennik.

„To był występ kompletny”. Thomas Tuchel po meczu Chorwacja – Anglia

Rzeczywiście, to był nokaut, który dla gospodarzy musiał być szokiem. W Rijece nigdy wcześniej nie przegrali, a teraz Luka Modrić i spółka doznali tam najwyższej porażki w swojej historii, ledwie kilka dni po tym, jak zostali rozbici przez Hiszpanię (1:4). Po dwa gole dla Anglików strzelili Harry Kane i Bukayo Saka, trzema asystami i w dodatku bramką popisał się Jude Bellingham.

– To był występ kompletny – cieszył się selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel. – Od początku graliśmy bardzo płynnie. Pamiętam, jak spojrzałem na zegarek i pomyślałem: wow, minęły dopiero trzy minuty.

Anglicy podejmą teraz we wtorek na Wembley Czechów, którzy w sobotę przegrali z Hiszpanią (1:3).

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Mistrzowie świata kontynuują znakomitą serię. Zanotowali już 41. mecz bez porażki. Pierwszego od ponad dwóch lat gola dla Hiszpanii strzelił Rodri. Ale na ustach wszystkich kibiców znów był Lamine Yamal.

19-letni skrzydłowy Barcelony trafiał w każdym z trzech spotkań Ligi Narodów: raz w meczu z Anglikami (3:2), dwukrotnie z Chorwatami (4:1) i raz z Czechami.

Czy Yamal już w tym roku zdobędzie Złotą Piłkę? Dowiemy się niedługo. Uroczysta gala odbędzie się 26 października, po raz pierwszy w Londynie.