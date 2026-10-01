Seria pięciu spotkań bez zwycięstwa sprawiła, że nad selekcjonerem zebrały się ciemne chmury, a w mediach coraz donośniej zaczęły wybrzmiewać głosy, że Urbana powinien zastąpić Jerzy Brzęczek, który wygrywa mecz za meczem z reprezentacją młodzieżową.

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– Jestem selekcjonerem kadry do lat 21, moim marzeniem i celem jest awans na mistrzostwa Europy – uciął spekulacje Brzęczek, apelując, by nie podgrzewać niepotrzebnie atmosfery.

Polska – Rumunia. Spodziewany powrót Roberta Lewandowskiego

Urban przekonuje, że nie przejmuje się plotkami o możliwym zwolnieniu. Zbyt długo pracuje w tym zawodzie, by zawracać sobie tym głowę.

– Nie czuję, że gram o posadę. Porażka z Rumunią na pewno przybliżyłaby mnie do zwolnienia, ale gdybym myślał tylko o tym, to nie koncentrowałbym się na tym, na czym powinienem. A skupiam się przede wszystkim na najbliższym spotkaniu. Zwycięstwo pozwoli nam wrócić do gry – podkreśla Urban.

Wygląda na to, że do składu wróci w piątek Robert Lewandowski, który zanotował słaby występ przeciw Bośniakom, ale według selekcjonera z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. Bardzo prawdopodobny jest także powrót do ustawienia z czwórką obrońców, który sprawdził się w spotkaniu z Bośnią, bo reprezentacja zachowała czyste konto, co ostatnio nie zdarza się jej często.

– Zbyt łatwo tracimy bramki po stałych fragmentach gry. To fakt, ale nie zgadzam się, że panuje chaos. Już wcześniej podkreślałem, że czas, jaki mieli Bośniacy i Szwedzi w trakcie mundialu, teraz procentuje. Oprócz tego stałe fragmenty gry to atut Szwedów. My oczywiście nad tym pracujemy, ale nie mamy tyle czasu, ile byśmy chcieli, bo jest wiele innych rzeczy do poprawienia – zaznacza Urban.

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Na przedmeczowej konferencji prasowej pojawił się także Wiktor Nowak. Nic dziwnego, skoro w spotkaniach z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją był jednym z najlepszych piłkarzy w naszej drużynie.

– Wszystko dzieje się bardzo szybko. Trzeba zachować chłodną głowę, ale jak widać, radzę sobie. Muszę, żeby nie odlecieć. Jakie mam na to sposoby? Po prostu być sobą – mówi Nowak. – To dla mnie wielka chwila. Będę dalej ciężko pracował - dodaje.

Rumunia to teoretycznie najsłabszy zespół w naszej grupie. Tak jak Polska nie pojechała na mundial. Po przegranych barażach straciła również trenera (Mircea Lucescu doznał zawału i nie udało się go uratować). Od pół roku prowadzi ją ponownie Gheorghe Hagi, legenda rumuńskiego futbolu.

– To był taki Maradona Karpat. Miałem okazję grać przeciwko niemu. W swoim czasie był jednym z najlepszych zawodników w Europie. Miał niesamowite umiejętności, patrzyło się na niego z wielką przyjemnością – wspomina Urban.

Oby po meczu w Warszawie można było coś dobrego powiedzieć także o jego piłkarzach.

Transmisja meczu Polska – Rumunia w piątek o 20.45 w TVP 1 i TVP Sport