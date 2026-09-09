Erling Haaland
Piłkarze, podobnie jak trenerzy, bywają bardzo przesądni. Bywa, że przed ważnymi meczami się nie golą, ani nie ścinają włosów. Ale Haaland do strachliwych raczej nie należy. Po udanym mundialu w USA pozbył się swojej charakterystycznej blond czupryny, a film, jaki wstawił do swoich mediów społecznościowych po wizycie u fryzjera, tylko w ciągu pierwszego dnia obejrzało kilka milionów ludzi. Potem zamieścił też vloga, na którym dzwoni do Pepa Guardioli i Zlatana Ibrahimovicia, by pochwalić się nowym wyglądem.
– Oczywiście tęsknię za moimi długimi włosami, ale nadszedł czas na zmianę. Mam nadzieję, że odrosną, choć nie ukrywam, że ta wersja również mi się podoba – tłumaczył Norweg mediom i kibicom.
Niektórzy zastanawiali się, czy wraz ze ścięciem włosów nie straci swojej niesamowitej skuteczności. Niepotrzebnie, bo Haaland w Premier League zdobył już trzy bramki, a na inaugurację Ligi Mistrzów ustrzelił dublet, prowadząc Manchester City do zwycięstwa w Porto (2:0).
W 424 meczach na zawodowym poziomie, licząc kluby i reprezentację, uzbierał już 364 bramki. – Nie wyobrażam sobie, by nie przekroczył granicy 1000 goli lub nie został najlepszym strzelcem wszech czasów – mówi CBS Sports Jamie Carragher, były piłkarz reprezentacji Anglii i Liverpoolu, dziś futbolowy ekspert.
Sky Sports przypomina, że nawet Leo Messi i Cristiano Ronaldo, będąc w tym samym wieku co Haaland (26 lat), nie mogli się pochwalić tak świetnymi liczbami. Argentyńczyk miał wówczas na koncie 348 bramek, a Portugalczyk tylko 219. W klasyfikacji wszech czasów Manchesteru City Haaland znajduje się już na trzeciej pozycji (167 trafień). Do rekordzisty Sergio Aguero traci 93 bramki.
Po meczu Ligi Mistrzów z Porto Haaland przyznał, że jego dorobek mógł być jeszcze bardziej okazały. Chwalił także Jakuba Kiwiora. Jedyny z trzech reprezentantów Polski, który pojawił się we wtorek na boisku w Porto, miał przez Norwega bardzo pracowity wieczór.
– Słowa uznania dla niego. Prawdopodobnie miał najwięcej kontaktów z piłką w całym zespole. Oni grają naprawdę dobrze, jestem pod dużym wrażeniem – opowiadał Haaland w rozmowie z Canal+ Sport.
Zaznaczał też, że mimo krótkiej przerwy po mundialu czuje się dobrze fizycznie, ale ułożenie sobie w głowie wszystkiego, co wydarzyło się na mistrzostwach w USA, zajmie mu jeszcze trochę czasu.
Powody do zmartwień może mieć za to producent gumek do włosów, które Norweg rozsławił w trakcie mundialu. Ich sprzedaż wtedy eksplodowała. Czas pokaże, czy po zmianie fryzury nie nastąpi gwałtowne załamanie. Pytanie brzmi, czy w obecnej sytuacji Haaland nadal będzie wiarygodny jako ambasador marki.
Z Norwegii płyną informacje, że „efekt Haalanda” jest za to teraz mocno widoczny na rynku spożywczym. Sprzedaż marchewki wzrosła podobno dwukrotnie, odkąd dzieci w Norwegii przekonały się do jej jedzenia, widząc, że to ulubiona przekąska ich idola. Marchewka jest już nawet nazywana „cukierkami Haalanda” i na pewno wyjdzie na zdrowie dzieciom, które zaczęły nią zastępować chipsy oraz słodycze.
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