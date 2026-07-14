Mecz numer 101

Francja – Hiszpania, 14.07, godz. 21.00

Francja: 16. Mike Maignan, 3. Lucas Digne, 4. Dayot Upamecano, 5. Jules Koundé, 17. William Saliba, 8. Aurélien Tchouaméni, 14. Adrien Rabiot, 7. Ousmane Dembélé, 10. Kylian Mbappé, 11. Michael Olise, 12. Bradley Barcola

Hiszpania: 23. Unai Simón, 12. Pedro Porro, 14. Aymeric Laporte, 22. Pau Cubarsí, 24. Marc Cucurella, 16. Rodri, 8. Fabián Ruiz, 15. Alex Baena, 10. Dani Olmo, 19. Lamine Yamal, 21. Mikel Oyarzabal

Czytaj więcej

Lamine Yamal i Kylian Mbappe
Piłka nożna
Półfinał mundialu. Francja-Hiszpania, wielki rewanż za półfinał Euro 2024