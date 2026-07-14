Francja czy Hiszpania w finale mistrzostw świata 2026? Zdecyduje mecz rozegrany na Dallas Stadium w Arlington w Teksasie
Francja – Hiszpania, 14.07, godz. 21.00
Francja: 16. Mike Maignan, 3. Lucas Digne, 4. Dayot Upamecano, 5. Jules Koundé, 17. William Saliba, 8. Aurélien Tchouaméni, 14. Adrien Rabiot, 7. Ousmane Dembélé, 10. Kylian Mbappé, 11. Michael Olise, 12. Bradley Barcola
Hiszpania: 23. Unai Simón, 12. Pedro Porro, 14. Aymeric Laporte, 22. Pau Cubarsí, 24. Marc Cucurella, 16. Rodri, 8. Fabián Ruiz, 15. Alex Baena, 10. Dani Olmo, 19. Lamine Yamal, 21. Mikel Oyarzabal
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