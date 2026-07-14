Mundial 2026, dzień trzydziesty czwarty. Wynik meczu

Francja czy Hiszpania w wielkim finale? O godzinie 21.00 na Dallas Stadium w Arlington w Teksasie pierwszy gwizdek półfinału mundialu 2026, w którym wicemistrzowie świata zagrają z mistrzami Europy. Trójkolorowi mogą zrewanżować się La Roja za porażkę w półfinale Euro 2024. Ostatni pojedynek obu reprezentacji na mundialu miał miejsce 20 lat temu – wówczas górą była Francja.

