Argentyna ma za sobą jeden z najbardziej dramatycznych meczów turnieju. W 1/8 finału mistrzostw świata zespół Lionela Messiego zmierzył się z Egiptem i długo znajdował się w bardzo trudnej sytuacji. Od 67. minuty Argentyńczycy przegrywali już 0:2, jednak nie zrezygnowali z walki o awans. Najpierw bramkę zdobył Cristian Romero, później do siatki trafił Messi, a zwycięstwo w doliczonym czasie gry zapewnił Enzo Fernandez.

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Lionel Messi reaguje po awansie Argentyny

Po końcowym gwizdku Messi nie ukrywał emocji. W rozmowie z DSPORTS podkreślał, że drużynie nie było łatwo odrobić strat. Zaznaczył też, że na mistrzostwach świata każde spotkanie jest ważne, a poziom jest wyrównany.

Kilka godzin po meczu Lionel Messi opublikował wpis na Instagramie. „Ta drużyna nigdy się nie poddaje. Co za szaleństwo dzisiaj, znowu… ta ekipa jest NIESAMOWITA!!! Naprzód!” – napisał. Zamieścił także kilka zdjęć ze spotkania. Jego wpis wywołał ogromne poruszenie wśród kibiców. Post zebrał już 10 mln polubień i ponad 726 tys. komentarzy. Jeden z nich umieścił David Beckham. Były angielski piłkarz napisał krótko: „Numer jeden”, oznaczając profil Messiego.

Argentyna zagra ze Szwajcarią

Po zwycięstwie nad Egiptem Argentyna awansowała do ćwierćfinału mundialu. Kolejnym rywalem drużyny Messiego będzie Szwajcaria. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 12 lipca o godz. 3.00.