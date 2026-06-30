Mecz Norwegia – Wybrzeże Kości Słoniowej w dużym stopniu był pojedynkiem wschodzących gwiazd światowego futbolu i kolegów z RB Lipsk, klubu koncernu Red Bull. O transfer niespełna 20-letniego Iworyjczyka Yana Diomande walczą PSG i Liverpool, francuski triumfator Ligi Mistrzów w ostatnich godzinach miał ponoć przebić ofertę angielskiego giganta. Transfer 21-letniego Antonio Nusy do wielkiego klubu też wydaje się kwestią czasu, Norweg porównywany do Brazylijczyka Neymara już jako 16-latek (!) przechodził za 3 mln euro z norweskiego Stabaek do Club Brugge. Jego rynkowa wartość powinna jeszcze rosnąć, bo to Norwegowie okazali się lepsi od Wybrzeża Kości Słoniowej i znów mogli cieszyć się z kibicami, wiosłując jak Wikingowie.

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List Yana Diomande do zmarłej siostry

Yan Diomande był gwiazdą pierwszego meczu Wybrzeża Kości Słoniowej na mundialu 2026. Choć WKS pokonał Ekwador dopiero po golu Amada Diallo w 90. minucie, to wcześniej Yan Diomande dał prawdziwy indywidualny popis: zaliczył 15 rajdów z piłką (pokonanie 10 metrów z piłką przy nodze w statystyce jest określane jako „drybling progresywny”), 11 wygranych pojedynków, 20 podań w ataku i 5 stworzonych sytuacji bramkowych.

Trzy dni po tym występie, nagrodzonym tytułem zawodnika meczu, Yan Diomande opublikował w serwisie PlayersTribune osobisty list do swojej zmarłej siostry, Roxane. Młody piłkarz napisał m.in.:

"Piszę to, bo nie mogę o tym mówić. Piszę to, bo chcę, żebyś wiedziała, że dopilnuję, abyś żyła dalej. Dopilnuję, żeby cały świat znał twoje imię. Cały świat. (...)

Ktoś nie przestawał do mnie dzwonić z domu. Byłem zirytowany. Nie rozumiałem, dlaczego tak dzwonią. Odebrałem. (...)

- Twoja siostra odeszła.

- Co?

- Zmarła.

- O czym ty mówisz?

- Ktoś dosypał jej coś do drinka na imprezie i już się nie obudziła. Już jej tu nie ma.

Miałaś piętnaście lat. PIĘTNAŚCIE. Nigdy nie dostałem odpowiedzi. Nie wiem, czy w ogóle chcę wiedzieć dlaczego. Może to była zazdrość. Może po prostu takie rzeczy dzieją się w naszym kraju. Może mogłem Cię ochronić. Nie wiem".

Norwegia – Wybrzeże Kości Słoniowej. Gole Nusy i Haalanda

Diomande w meczu z Norwegią był motorem napędowym Wybrzeża Kości Słoniowej, ale pod względem skuteczności znów wyręczył go – jak w meczu z Ekwadorem – Amad Diallo z Manchesteru United. Jego gol dał WKS wyrównanie, bo wcześniej, jeszcze w pierwszej połowie, pięknego gola strzelił Antonio Nusa.

21-letni Nusa to wciąż młody, a już doświadczony zawodnik. Gdy w 2022 roku zdobywał bramkę dla Club Brugge przeciw FC Porto, w wieku 17 lat i 149 dni, był drugim najmłodszym strzelcem gola w historii Ligi Mistrzów, ustępując tylko Ansu Fatiemu z Barcelony (od tego czasu wyprzedzili go jednak Lamine Yamal, Dastan Satpajew, Viktor Dadason i George Ilenikhena). RB Lipsk wydaje się zwyczajnie za małym klubem dla Diomande i Nusy, tak jak inny klub koncernu Red Bull, RB Salzburg, był za mały dla 20-letniego wówczas Erlinga Haalanda.

To właśnie norweski gwiazdor przesądził o awansie Norwegii, spokojnie wykańczając akcję Patricka Berga w 86. minucie. Dla Haalanda to piąty gol na tym mundialu, w klasyfikacji strzelców wyprzedza go tylko Leo Messi z sześcioma bramkami.