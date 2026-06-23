Dzięki wygranej 3:2 z Senegalem Norwegia po dwóch meczach fazy grupowej mundialu zapewniła sobie awans z grupy I do 1/16 finału. W ostatnim meczu grupowym Norwegia zagra z Francją, a stawką spotkania będzie to, kto zakończy rywalizację w grupie jako pierwszy.

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Norwescy piłkarze wiosłowali jak kibice i... parlamentarzyści

Świętując awans piłkarze reprezentacji Norwegii odtworzyli wiralowy trend autorstwa swoich fanów, którzy wspierają reprezentację na mundialu naśladując wiosłujących wikingów. Media społecznościowe obiegają nagrania, na których widać m.in., jak fani „wiosłują” wjeżdżając po ruchomych schodach.

Trend dotarł nawet do norweskiego parlamentu, gdzie norwescy wybrańcy narodu siedząc w ławach Stortingu również wcielili się w wiosłujących wikingów.

Norwegia wróciła na mundial po 28 latach z najzdolniejszym pokoleniem w historii

Norwegia awansowała na mundial po raz pierwszy od 28 lat. Powrót na wielką piłkarską imprezę był w tym kraju tak wielkim wydarzeniem, że kadrę powołaną na turniej przedstawiono w klipie z udziałem króla Haralda V.

Norwegia awansowała na mundial po raz czwarty w historii. Dotychczas jej największym sukcesem było wyjście z grupy w 1998 roku – wówczas reprezentacja Norwegii przegrała walkę o ćwierćfinał z Włochami.

Na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie reprezentacja Norwegii uznawana jest za czarnego konia imprezy. Obecne pokolenie norweskich piłkarzy – na czele z gwiazdą Manchesteru City, Erlingiem Haalandem, grającym w Arsenalu Londyn Ødegaardem czy napastnikiem Atletico Madryt Alexandrem Sørlothem, uważane jest za najzdolniejszą generację w historii norweskiej piłki.

Haaland po dwóch meczach jest wiceliderem klasyfikacji strzelców turnieju – z czterema golami na koncie zanotował tyle samo trafień, co Kylian Mbappé i o jedno mniej niż Lionel Messi.