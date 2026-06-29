Potwierdziły się informacje o transferze Roberta Lewandowskiego. Piłkarz podpisał kontrakt z zespołem amerykańskiej ligi.

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W komunikacie podkreślono, że do zespołu dołącza jedna z największych postaci światowego futbolu oraz najskuteczniejszy strzelec w historii reprezentacji Polski. Lewandowski będzie występował w Chicago Fire jako tzw. Designated Player, czyli zawodnik, którego wynagrodzenie nie jest w pełni uwzględniane w limicie płac obowiązującym w MLS.

Koniec trzyletniej przygody z Barceloną

Już 16 maja Lewandowski zapowiedział, że po zakończeniu sezonu odejdzie z FC Barcelony. Jego umowa z katalońskim klubem wygasa 30 czerwca, co otworzyło drogę do przenosin za ocean.

Do Barcelony trafił latem 2022 roku. W tym czasie sięgnął po trzy mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla oraz trzykrotnie zdobył Superpuchar Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 mecze, zdobywając 120 bramek, dzięki czemu zajmuje 14. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii klubu.

Zainteresowanie Chicago Fire osobą Lewandowskiego pojawiało się w mediach od wielu miesięcy. Równocześnie pojawiały się doniesienia o możliwym transferze do klubów z Arabii Saudyjskiej, a także spekulacje łączące go z Juventusem, Milanem czy Manchesterem United.

Ostatecznie to właśnie klub z Chicago przekonał Polaka do kontynuowania kariery w Stanach Zjednoczonych. W połowie czerwca Lewandowski odwiedził Chicago, gdzie zapoznał się z propozycją przedstawioną przez władze klubu. Kilka tygodni później transfer został oficjalnie potwierdzony.