Argentyńczyk mógł pobić rekord Niemca już w 9. minucie rozgrywanego w Arlington w Teksasie meczu, ponieważ sędzia podyktował rzut karny dla Albicelestes. Messi wziął krótki rozbieg, ale nie trafił, posyłając futbolówkę obok lewego słupka bramki strzeżonej przez Alexandra Schlagera.

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Kapitan reprezentacji Argentyny dopiął swego jeszcze przed przerwą, wpisując się na listę strzelców w 38. minucie meczu z Austrią.

Dla Lionela Messiego była to czwarta bramka na Mistrzostwach Świata 2026, rozgrywanych na stadionach w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. We wcześniejszym spotkaniu z Algierią Argentyńczyk zdobył trzy bramki, a mistrzowie świata wygrali 3:0.

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