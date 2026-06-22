Jeszcze pół roku temu mało kto o nich słyszał, a prawie nikt się nie interesował. Ot, kolejna ciekawostka mundialu, powiększonego do 48 zespołów. Po co zajmować sobie czas drużyną, która trafiła do grupy z Hiszpanią oraz Urugwajem i jest skazana na pożarcie?
Przecież jedyny piłkarz, którego kibice mogliby szerzej kojarzyć, czyli Ryan Mendes, ma już 36 lat i w Lille oraz Nottingham Forest grał niemal dziesięć lat temu. Kiedyś skaut Leicester przyjeżdżał oglądać do Le Havre właśnie Mendesa, a wyjechał z nazwiskiem Riyada Mahreza w notesie.
Mendes też nie mógł narzekać. Lille sprowadzało go jako następcę sprzedanego do Chelsea Edena Hazarda, ale to było dawno temu. Od tego czasu kapitan rewelacji mundialu wypisał się z poważnego futbolu, zwiedzając kluby z Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Po dwóch meczach w USA reprezentanci Republiki Zielonego Przylądka przestają być jednak anonimowi. Bramkarz Vozinha ma już 40 lat i wiadomo, że w wielkich klubach już nie zagra, nawet gdyby rozegrał na mistrzostwach świata jeszcze kilka takich meczów jak przeciwko Hiszpanii, kiedy nie dał się pokonać żadnej z wielkich gwiazd. Ma jednak swoje pięć minut, stał się rozpoznawalny, a o sprawie wizy dla jego matki pisały największe media.
Kibice reprezentacji Zielonego Przylądka zgodnie z amerykańskim prawem muszą złożyć 15 tysięcy dol. depozytu, zanim dostaną prawo wjazdu na terytorium USA. Ostatecznie sprawę udało się załatwić, a mama na żywo mogła zobaczyć, jak syn i koledzy wyrywają punkt kolejnemu potentatowi.
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Bezbramkowy remis z Hiszpanią, chociaż był wielką niespodzianką, miał jeszcze taki scenariusz, jaki futbol czasami widzi: faworyt naciera, spycha słabeusza do narożnika, ale bramkarz ma swój dzień i ratuje bezcenny punkt. Spotkanie z Urugwajem (2:2) miało już jednak inny przebieg, to Dawid wyszedł na prowadzenie, Goliat musiał go ścigać, a kiedy wydawało się, że już dopadł ofiarę, to dostał drugi cios.
Gole dla Wysp Zielonego Przylądka strzelali Kevin Pina i Helio Varela. Ten pierwszy gra w Rosji i pojechał tam wtedy, kiedy każdy, kto mógł, to jechał w drugą stronę. Kontrakt z FK Krasnodar podpisał we wrześniu 2022 r., a potem pomógł klubowi zdobyć pierwsze w historii mistrzostwo kraju. Varela na co dzień gra w Maccabi Tel Awiw, a przed startem turnieju miał do powiedzenia tyle, ile zawsze mówią piłkarze drużyn, uważanych za kopciuszki: „Będziemy walczyć i robić, co w naszej mocy”.
Co ciekawe, chociaż Republika Zielonego Przylądka ma już dwie bramki, to żadnej nie zdobył jej obecnie najlepszy strzelec Dailon Livramento. On akurat w reprezentacji gra od niedawna. Urodził się w Rotterdamie, tam uczył futbolu i grał, najpierw w Rodzie Kerkrade, a potem w MVV Maastricht. Stamtąd kupił go Hellas Werona i wypożyczył do portugalskiego średniaka Casa Pia.
Livramento gole strzelał jednak w najtrudniejszych meczach eliminacji. Wbił dwie bramki Angoli, potem jedną Kamerunowi i na koniec jeszcze jedną reprezentacji Eswatini i zbudował sobie pomnik na Wyspach Zielonego Przylądka.
Tak samo jak selekcjoner Bubista, czyli Pedro Leitao Brito. Reprezentacja afrykańskiego kraju jest wyjątkowa jeszcze pod tym względem, że nie prowadzi jej trener z zagranicy. Wszystko to zasługa pomysłowości i uporu miejscowych. A sen trwa.
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