Mundial 2026, dzień jedenasty. Wyniki meczów

W jedenastym dniu mundialu czekają nas mecze drużyn, które zremisowały swoje pierwsze spotkania na turnieju. W grupie G Belgia zmierzy się z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem, zaś w grupie H faworyzowana Hiszpania powalczy o pierwsze zwycięstwo z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Republiką Zielonego Przylądka.

