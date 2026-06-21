Mecz numer 37

Hiszpania – Arabia Saudyjska, 21.06, godz. 18.00

Mecz numer 38

Belgia – Iran, 21.06, godz. 21.00

Mecz numer 39

Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka, 22.06, godz. 0.00

Mecz numer 40

Nowa Zelandia – Egipt, 22.06, godz. 3.00

Grupa G

Mecze Punkty Bramki
1. Nowa Zelandia 1 1 2-2
2. Iran 1 1 2-2
3. Belgia 1 1 1-1
4. Egipt 1 1 1-1

Grupa H

Mecze Punkty Bramki
1. Urugwaj 1 1 1-1
2. Arabia Saudyjska 1 1 1-1
3. Hiszpania 1 1 0-0
4. Republika Zielonego Przylądka 1 1 0-0