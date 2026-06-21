W swym pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata 2026 Hiszpania bezbramkowo zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka. Na zdjęciu: Lamine Yamal
Hiszpania – Arabia Saudyjska, 21.06, godz. 18.00
Belgia – Iran, 21.06, godz. 21.00
Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka, 22.06, godz. 0.00
Nowa Zelandia – Egipt, 22.06, godz. 3.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Nowa Zelandia
|1
|1
|2-2
|2. Iran
|1
|1
|2-2
|3. Belgia
|1
|1
|1-1
|4. Egipt
|1
|1
|1-1
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Urugwaj
|1
|1
|1-1
|2. Arabia Saudyjska
|1
|1
|1-1
|3. Hiszpania
|1
|1
|0-0
|4. Republika Zielonego Przylądka
|1
|1
|0-0
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