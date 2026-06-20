Mundial 2026, dzień dziesiąty. Wyniki meczów

Dziesiąty dzień mundialu rozpoczął się od rozgromienia pogromców Biało-Czerwonych, Szwedów, przez Holandię, która wygrała aż 5:1. W kolejnych meczach Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Ekwador zagra z Curaçao a Tunezja, po zmianie selekcjonera, powalczy o punkty z Japonią.

