Holandia rozbiła Szwecję 5:1
Holandia – Szwecja 5:1 (2:0)
Gole: Brian Brobbey (5', 17'), Cody Gakpo (47', 57'), Crysencio Summerville (89') - Anthony Elanga (59')
Żółte kartki: Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Lucas Bergvall (Szwecja)
Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej, 20.06, godz. 22.00
Ekwador - Curaçao, 21.06, godz. 2.00
Tunezja – Japonia, 21.06, godz. 2.00
|Mecze
|Punkty
|Gole
|1. Niemcy
|1
|3
|7-1
|2. Wybrzeże Kości Słoniowej
|1
|3
|1-0
|3. Ekwador
|1
|0
|0-1
|4. Curaçao
|1
|0
|1-7
|Mecze
|Punkty
|Gole
|1. Holandia
|2
|4
|7-3
|2. Szwecja
|2
|3
|6-6
|3. Japonia
|1
|1
|2-2
|4. Tunezja
|1
|0
|1-5
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