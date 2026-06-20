Mecz numer 33

Holandia – Szwecja 5:1 (2:0)

Gole: Brian Brobbey (5', 17'), Cody Gakpo (47', 57'), Crysencio Summerville (89') - Anthony Elanga (59')

Żółte kartki: Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Lucas Bergvall (Szwecja)

Mecz numer 34

Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej, 20.06, godz. 22.00 

Mecz numer 35

Ekwador - Curaçao, 21.06, godz. 2.00

Mecz numer 36

Tunezja – Japonia, 21.06, godz. 2.00

Grupa E

Mecze Punkty Gole
1. Niemcy 1 3 7-1
2. Wybrzeże Kości Słoniowej 1 3 1-0
3. Ekwador 1 0 0-1
4. Curaçao 1 0 1-7

Grupa F

Mecze Punkty Gole
1. Holandia 2 4 7-3
2. Szwecja 2 3 6-6
3. Japonia 1 1 2-2
4. Tunezja 1 0 1-5