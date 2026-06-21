Deniz Undav (z numerem 26), nowy bohater Niemców
Piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej byli już trzykrotnie mistrzami Afryki, ale sukcesu na mundialu nigdy nie osiągnęli. Tymczasem w meczu z Niemcami byli bliscy sprawienia niespodzianki.
W Toronto długo prowadzili po bramce, którą w zamieszaniu w polu karnym zdobył Franck Kessie.
– Mają świetną obronę, a w ataku są bardzo szybcy – ostrzegał przed sobotnim rywalem selekcjoner Niemców Julian Nagelsmann. – Będziemy musieli bacznie obserwować Yana Diomande, ale także Nicolasa Pepe i Amada Diallo. Oni są jak pociągi ekspresowe. Uwielbiają pojedynki. Musimy być na to przygotowani – dodawał obrońca Antonio Rüdiger.
Diomande to 19-letni skrzydłowy RB Lipsk, który już w pierwszym sezonie w Bundeslidze uzbierał 12 bramek oraz dziewięć asyst i pomógł drużynie awansować do Ligi Mistrzów. To jednak nie on odegrał w sobotę główną rolę.
Niemcy chcieli jak najszybciej zagwarantować sobie awans, bo z dwóch poprzednich mundiali wracali do domu już po fazie grupowej. To ich najgorszy wynik w historii.
Po stracie gola bili jednak głową w mur. Wyrównali dopiero po akcji rezerwowych, którzy pojawili się na boisku kilka minut wcześniej. Podawał Nadiem Amiri, strzelał Deniz Undav.
Mający kurdyjskie korzenie reprezentant Niemiec debiutuje w mistrzostwach świata. W sobotę rozgrywał dopiero jedenasty mecz w kadrze. W spotkaniu z Curaçao po wejściu z ławki do zdobytej bramki dołożył dwie asysty. W Toronto uratował honor swojej drużyny, trafiając w doliczonym czasie po raz drugi, choć trzeba przyznać, że znakomitym zagraniem w tej akcji popisał się Felix Nmecha.
– Kiedy myślę o tym, gdzie byłem zaledwie cztery lata temu, nie mogłem marzyć, że będę tutaj – opowiadał przed mundialem.
Jeszcze w 2022 r. występował w drugiej lidze belgijskiej. Miniony sezon zakończył w barwach VfB Stuttgart jako wicekról strzelców Bundesligi, za Harrym Kane'em.
– Zdobywanie bramek to moja praca. Niezależnie od tego, czy wchodzę z ławki rezerwowych, czy gram od początku, muszę dawać z siebie 100 proc. Na resztę nie mam wpływu – podkreśla Undav.
Na pewno nie ma wpływu na to, czy Nagelsmann wreszcie się do niego przekona i da mu szansę w wyjściowej jedenastce. Jakiś czas temu selekcjoner zasugerował, że gdyby wystawił go od początku, ten nie strzeliłby gola. Potem za te słowa przeprosił.
Lepszego momentu niż ostatni mecz w grupie z Ekwadorem na sprawdzenie, czy Undav może być kimś więcej niż dżokerem, nie będzie. Niemcy mają już zagwarantowany awans z pierwszego miejsca, Nagelsmann nic nie ryzykuje.
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