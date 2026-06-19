Mundial 2026, dzień dziewiąty. Wyniki meczów

W dziewiątym dniu mundialu współgospodarze turnieju, USA, mogą zapewnić sobie wyjście z grupy, jeśli wygrają z Australią. Pierwszego zwycięstwa szukać będą Brazylijczycy i Marokańczycy, którzy zmierzą się - odpowiednio - z Haiti i Szkocją. Z kolei Turcy, po falstarcie i przegranej z Australią, zagrają „o wszystko” z Paragwajem.

