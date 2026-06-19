Reprezentacja USA walczy o zapewnienie sobie wyjścia z grupy
USA – Australia, 19.06, godz. 21.00
Szkocja – Maroko, 20.06, godz. 0.00
Brazylia – Haiti, 20.06, godz. 2.30
Turcja – Paragwaj, 20.06, godz. 5.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Szkocja
|1
|3
|1-0
|2. Brazylia
|1
|1
|1-1
|. Maroko
|1
|1
|1-1
|4. Haiti
|1
|0
|0-1
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. USA
|1
|3
|4-1
|2. Australia
|1
|3
|2-0
|3. Turcja
|1
|0
|0-2
|4. Paragwaj
|1
|0
|1-4
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