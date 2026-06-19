Mecz numer 29

USA – Australia, 19.06, godz. 21.00

Mecz numer 30

Szkocja – Maroko, 20.06, godz. 0.00

Mecz numer 31

Brazylia – Haiti, 20.06, godz. 2.30

Mecz numer 32

Turcja – Paragwaj, 20.06, godz. 5.00

Grupa C

Mecze Punkty Bramki
1. Szkocja 1 3 1-0
2. Brazylia 1 1 1-1
. Maroko 1 1 1-1
4. Haiti 1 0 0-1

Grupa D

Mecze Punkty Bramki
1. USA 1 3 4-1
2. Australia 1 3 2-0
3. Turcja 1 0 0-2
4. Paragwaj 1 0 1-4