Po dwóch meczach Meksykanie mają na koncie sześć punktów (w meczu otwarcia pokonali RPA 2:0), prowadzą w grupie A i jest już pewne, że ją wygrają, ponieważ jedyną drużyną, która może zrównać się z nimi punktami jest Korea Południowa, ale w takim wypadku o miejscu w grupie będzie decydować wynik bezpośredniego spotkania między obiema drużynami, co oznacza, że po porażce w meczu z Meksykiem Korea nie będzie już w stanie wyprzedzić tej drużyny.

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Decydującego o zwycięstwie nad Koreą Południową – i jednocześnie awansie do 1/16 finału mundialu – gola zdobył Luis Romo, który wykorzystał fatalny błąd bramkarza Korei Kima Seunggyu. Golkiper po wyjściu do dośrodkowania wypuścił piłkę z rąk, a ta spadła pod nogi Romo, któremu pozostało już tylko umieścić ją w opuszczonej bramce.

Korea Południowa mogła i powinna wyrównać w 87. minucie – wówczas po dośrodkowaniu z lewej strony Cho Gue-Sung uderzał głową z bliska, ale Raul Rangel najpierw sparował to uderzenie, a potem złapał piłkę uniemożliwiając dobitkę.

Mecz nie był wielkim widowiskiem – zwłaszcza w pierwszej połowie kibice mogli się wynudzić na trybunach, ale dla fanów gospodarzy najważniejsze jest to, że ich drużyna ma po dwóch meczach komplet zwycięstw, nie straciła jeszcze gola na mundialu i może już czekać na rywala w 1/16 finału (ta faza mundialu rozgrywana będzie po raz pierwszy w historii ze względu na powiększenie liczby uczestników mistrzostw świata do 48 drużyn).

Korea Południowa po porażce z Meksykiem nadal musi walczyć o wyjście z grupy

Z kolei Korea Południowa, która wygrała pierwszy mecz z Czechami (2:1), nie może być jeszcze pewna drugiego miejsca w grupie – aby je sobie zagwarantować musi zdobyć przynajmniej punkt w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej, w którym zmierzy się z RPA. Meksyk w ostatniej serii gier zagra z Czechami.

Czechy i RPA po dwóch seriach gier mają na koncie jeden punkt (w drugiej serii gier drużyny te zremisowały ze sobą 1:1) i aby realnie myśleć o awansie, nawet z drugiego miejsca, każda z tych drużyn musi w ostatniej serii gier powalczyć o wygraną.

W 1/16 finału mundialu Meksyk zagra z trzecią drużyną z jednej z następujących grup: C/E/F/H/I.

Największym jak dotąd sukcesem Meksyku na mundialu było dwukrotne dotarcie do ćwierćfinału – w 1970 i 1986 roku Meksyk za każdym razem osiągał to będąc gospodarzem turnieju.

Meksyk – Korea Południowa 1:0 (0:0)

Gol: Luis Romo (50')

Meksyk: 1. Raul Rangel, 2. Jorge Sanchez, 4. Edson Alvarez (K), 5. Johan Vasquez, 23. Jesus Gallardo, 6. Erik Lira, 7. Luis Romo (18. Obed Vargas, 71'), 26. Brian Gutierrez (17. Orbelin Pineda, 71'), 9. Raul Jimenez (11. Santiago Gimenez, 80'), 16. Julian Quinones (21. Cesar Huerta, 84'), 25. Roberto Alvarado (15. Israel Reyes, 80')

Korea Południowa: 1. Kim Seung-gyu, 2. Lee Hanbeom, 4. Kim Min-jae, 15. Kim Moon-hwan (25. Eom Ji-sung, 71'), 22. Seol Young-woo (20. Yang Hyun-jun, 71'), 3. Lee Gi-hyuk, 6. Hwang Inbeom, 8. Paik Seung-ho (9. Cho Gue-Sung, 77'), 10. Lee Jae-sung (11. Hwang Hee-chan, 57'), 11. Lee Kangin, 7. Son Heung-min (K) (18. Oh Hyeon-gyu, 57')

Żółte kartki: Lee Kangin, Paik Seungho (obaj Korea Południowa)

Tabela grupy A: