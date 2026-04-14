Piłkarze reprezentacji Iranu wyszli na mecz z Nigerią w Antalyi pod koniec marca z dziecięcymi plecakami, by oddać hołd ponad setce uczennic zabitych miesiąc wcześniej w ataku na szkołę w Minab. Liczne niezależne śledztwa m.in. Amnesty International oraz wewnętrzne dochodzenie USA potwierdziły odpowiedzialność sił amerykańskich za atak.
Wojna na Bliskim Wschodzie sprawiła, że lista uczestników mistrzostw świata wciąż nie jest zamknięta. Wątpliwości dotyczą Iranu, który najpierw groził bojkotem turnieju, a ostatnio domagał się przeniesienia swoich meczów do Meksyku.
Tak się złożyło, że Irańczycy wszystkie trzy spotkania w grupie muszą rozegrać w Stanach Zjednoczonych: z Nową Zelandią i z Belgią w Kalifornii, a z Egiptem w Seattle.
Sytuacja jest patowa. Światowa federacja piłkarska (FIFA) nie zgodziła się na zmiany w lokalizacji, zaznaczając, że nie ma już na to czasu. Krążą więc informacje, że przygotowuje się na warianty awaryjne na wypadek rezygnacji Iranu z przyjazdu do USA.
Wojna na Bliskim Wschodzie uderza także w świat sportu. Rykoszetem może dostać piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.
Najbardziej logiczne byłoby, żeby wówczas zastąpiła go inna drużyna ze strefy azjatyckiej, np. Zjednoczone Emiraty Arabskie, które przegrały z Irakiem w ostatniej rundzie eliminacji.
Według „The Athletic” możliwe jest jednak, że w przypadku wycofania się Irańczyków zostanie zorganizowany dodatkowy baraż z udziałem czterech zespołów: dwóch z Azji i dwóch z Europy.
Iranowi od dawna nie jest po drodze ze współczesnym sportem. Problemy dotyczą przede wszystkim strojów kobiet i stosunku do Izraela.
Kalendarz jest już jednak napięty do granic możliwości, więc taki baraż mógłby się odbyć dopiero po sezonie klubowym, na przełomie maja i czerwca, czyli tak naprawdę tuż przed startem mundialu (rusza 11 czerwca).
Pytanie brzmi, kto miałby zagrać o zwolnione miejsce i na jakiej podstawie, bo przecież w Europie były aż cztery finały baraży. Wśród przegranych znalazły się Włochy, Polska, Dania i Kosowo. Jakie przyjąć kryterium wyboru: ranking FIFA, historyczne osiągnięcia, siłę marketingową danego rynku, dzięki której uda się wycisnąć jak najwięcej pieniędzy? Zawsze ktoś będzie czuł się poszkodowany i pojawią się protesty.
„Gdyby drużyna, która zakwalifikowała się dzięki wynikom sportowym, nie zagrała w turnieju z powodu napięć politycznych, byłby to poważny cios dla wiarygodności FIFA – i osobiście dla jej lidera. Ten impas stanowi jak dotąd największe wyzwanie geopolityczne dla Gianniego Infantino, który usilnie zabiegał o bliskie relacje z amerykańskimi władzami” – pisze „Politico” i dodaje, że „szef FIFA jest prawdopodobnie jedyną osobą na świecie, która uważa, że jest w stanie pogodzić sprzeczne interesy Teheranu i Waszyngtonu”.
Żeby było ciekawiej – zakładając, że Infantino wykaże się dyplomatycznymi zdolnościami i Iran przyleci na mundial – to już na początku fazy pucharowej może dojść do spotkania tej reprezentacji z Amerykanami. Stanie się tak, jeśli obie drużyny zajmą w swoich grupach drugie miejsce. W dzisiejszych okolicznościach trudno o mecz wzbudzający silniejsze emocje.
