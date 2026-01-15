Aktualizacja: 15.01.2026 08:34 Publikacja: 15.01.2026 06:21
Piłkarze Maroka cieszą się z awansu do finału Pucharu Narodów Afryki
Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko
– To przedwczesny finał – przekonywał selekcjoner reprezentacji Maroka Walid Regragui. Tak trudnego przeciwnika jak Nigeria jego drużyna podczas tego turnieju jeszcze nie miała.
Nigeryjczycy niespodziewanie nie zakwalifikowali się na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, więc Puchar Narodów Afryki był dla nich okazją do rehabilitacji. Z Victorem Osimhenem i Ademolą Lookmanem w ataku byli najskuteczniejszym zespołem mistrzostw.
Znaleźć sposobu na świetnie zorganizowane w defensywie Maroko jednak nie potrafili. Przez 120 minut nie zobaczyliśmy ani jednej bramki, więc potrzebne były rzuty karne. Gospodarze, niesieni dopingiem ponad 60-tysięcznej publiczności na stadionie w Rabacie, wytrzymali lepiej tę próbę nerwów i wygrali 4-2.
Czytaj więcej
Serdeczność i chęć pomocy widać tu na każdym kroku. Marokańczycy chcą pokazać światu, że są gotow...
Marokańczycy nie grali w finale od 22 lat. Na tytuł czekają już pół wieku. W niedzielę powalczą o niego z Senegalem, który jedyny raz po trofeum sięgnął cztery lata temu. Wówczas to w finale pokonał Egipt po serii karnych. Decydującą jedenastkę wykorzystał wtedy Sadio Mane, w środę to znów on okazał się katem rywali, zdobywając jedyną bramkę w końcówce spotkania półfinałowego.
Mecz zapowiadany był jako pojedynek Mane i Mohameda Salaha, byłych kompanów z Liverpoolu. Obaj przed wyjściem na boisko serdecznie się wyściskali, ale na murawie sentymenty poszły na bok. Doszło między nimi nawet do starcia, po którym rozpętała się awantura. Generalnie dominowała nerwowość i chaos, więcej było walki i fauli niż finezyjnej gry.
Senegalczykom w awansie nie przeszkodziła nawet kontuzja innego z liderów – Kalidou Koulibaly'ego, który już po 23 minutach nie był w stanie kontynuować gry. W finale i tak by nie mógł wystąpić, bo wcześniej dostał żółtą kartkę, która wykluczała go z udziału w niedzielnym spotkaniu.
Czytaj więcej
Szamani afrykańskich reprezentacji są dziś bardziej subtelni niż kiedyś, ale ich kluczową rolę po...
Największym rozczarowanym jest jednak Salah. 33-letni gwiazdor Liverpoolu znów nie wygra Pucharu Narodów Afryki, dwa razy był wicemistrzem (2017, 2021). Być może ostatnią szansę na tryumf będzie miał w przyszłym roku.
Finał Pucharu Narodów Afryki (niedziela, 20.00) pokaże platforma MEGOGO
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Serdeczność i chęć pomocy widać tu na każdym kroku. Marokańczycy chcą pokazać światu, że są gotowi na mundial, k...
Real pożegnał się z trenerem Xabim Alonso po niedzielnej porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. Dr...
Barcelona pokonała w arabskiej Dżuddzie Real Madryt 3:2 i zdobyła kolejny Superpuchar Hiszpanii. Pomógł Robert L...
Real pokonał 2:1 Atletico w derbach Madrytu rozgrywanych w Arabii Saudyjskiej. W niedzielę Królewscy powalczą z...
Barcelona pokonała w Dżuddzie Athletic Bilbao 5:0 i awansowała do finału turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Rober...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas