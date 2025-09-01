Reklama

Liverpool pobije swój rekord transferowy. Będzie miał nowego napastnika

Liverpool zgodził się zapłacić 125 mln funtów (ok. 144,25 mln euro) za napastnika Newcastle United Alexandra Isaka. Tym samym klub z Anfield pobije swój rekord transferowy, a zarazem rekord transferowy całej Premier League.

Publikacja: 01.09.2025 11:23

Alexander Isak zagra w Liverpoolu

Alexander Isak zagra w Liverpoolu

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Isak będzie droższy niż najdroższy dotąd piłkarz sprowadzony do Premier League, Enzo Fernandez, za którego Chelsea zapłaciła Benfice 107 mln funtów w 2023 roku. Globalnie Szwed stanie się trzecim najdroższym piłkarzem w historii – po Neymarze (przeszedł do PSG za ok. 222 mln euro w 2017 roku) oraz Kylianie Mbappie (przeszedł do Realu z PSG w 2023 roku za ok. 200 mln euro). 

Liverpool tego lata pobił swój rekord transferowy już po raz drugi

Wraz z bonusami przewidzianymi w umowie między klubami Premier League wartość transferu może wzrosnąć do 130 mln funtów – podaje BBC. W poniedziałek Isak ma przejść jeszcze testy medyczne, po czym ma podpisać sześcioletni kontrakt z klubem z Liverpoolu. 

Czytaj więcej

FIFA znów majstruje przy kalendarzu. Piłkarze zadowoleni nie będą
Piłka nożna
FIFA znów majstruje przy kalendarzu. Piłkarze zadowoleni nie będą

W sierpniu Liverpool oferował za Isaka 110 mln funtów, ale wówczas oferta została odrzucona. Teraz jednak klub wyraził zgodę na transfer. W ubiegłym tygodniu „Sroki” sprowadziły potencjalnego następcę 25-letniego napastnika – Nicka Woltemade'a z VfB Stuttgart. 

W tym okienku transferowym Liverpool pobił już rekord transferowy, sprowadzając Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen za 100 mln funtów. Łącznie tego lata – wliczając transfer Isaka – Liverpool wydał na nowych piłkarzy ok. 416 mln funtów (ok. 479 mln euro). Oprócz Wirtza i Isaka Liverpool sprowadził też m.in. Hugo Ekitike, Jeremiego Frimponga i Giorgiego Mamardaszwilego. „The Reds” starają się jeszcze o sprowadzenie obrońcy Crystal Palace Marca Guehiego. 

Reklama
Reklama

Z Liverpoolu odeszli z kolei Luis Diaz, Darwin Nunez, Jarell Quansah, Caoimhin Kelleher, Trent Alexander-Arnold, Tyler Morton i Ben Doak, za których drużyna z Anfield otrzymała ok. 190 mln funtów (ok. 219 mln euro). 

Alexander Isak wprowadził Newcastle do Ligi Mistrzów i postanowił odejść

Isak w 2022 roku trafił do Newcastle za ok. 60 mln funtów z Realu Sociedad. W barwach „Srok” w ubiegłym sezonie strzelił 27 goli w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach. Z drużyną Newcastle Isak wygrał w marcu 2025 roku Puchar Ligi (w finale, w którym Newcastle pokonało Liverpool 2:1, Szwed zdobył zwycięskiego gola). Dzięki golom Isaka Newcastle zakończyło ostatni sezon na piątym miejscu w Premier League, dzięki czemu zagra w Lidze Mistrzów. 

Po sezonie Szwed nie ukrywał, że chce odejść z Newcastle. Napastnik w okresie przygotowawczym nie wyjechał z drużyną do Azji – oficjalnie z powodu doznania urazu. Kiedy Newcastle odrzuciło pierwszą ofertę złożoną przez Liverpool, Isak wydał oświadczenie, w którym oskarżył swój klub o złamanie złożonych mu obietnic. Dodał, że nie wyobraża sobie przyszłości w drużynie „Srok”. Newcastle twierdziło, że nie obiecywało napastnikowi zgody na transfer. Jednak po trzech pierwszych meczach sezonu, w których Isak nie wystąpił w barwach swojej dotychczasowej drużyny, ostatecznie miało zgodzić się na transfer. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Premier League Miejsca Regiony Europa Szwecja Wielka Brytania Liverpool

Isak będzie droższy niż najdroższy dotąd piłkarz sprowadzony do Premier League, Enzo Fernandez, za którego Chelsea zapłaciła Benfice 107 mln funtów w 2023 roku. Globalnie Szwed stanie się trzecim najdroższym piłkarzem w historii – po Neymarze (przeszedł do PSG za ok. 222 mln euro w 2017 roku) oraz Kylianie Mbappie (przeszedł do Realu z PSG w 2023 roku za ok. 200 mln euro). 

Liverpool tego lata pobił swój rekord transferowy już po raz drugi

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban (z prawej) ze swym asystentem Jackiem Magierą przed rewan
Piłka nożna
Zaczyna się zgrupowanie kadry. Pora otworzyć nowy rozdział
Robert Lewandowski
Piłka nożna
Bramkarz uratował Barcelonę przed porażką, Robert Lewandowski nadal czeka na pierwszego gola
Romano Floriani Mussolini
Piłka nożna
Prawnuk Benito Mussoliniego zadebiutował w meczu Serie A
Losowanie Ligi Konferencji. Z kim zagrają Lech, Legia, Raków i Jagiellonia?
Piłka nożna
Losowanie Ligi Konferencji. Z kim zagrają Lech, Legia, Raków i Jagiellonia?
Bruksela i krajowe fundusze wspierają firmy rolno-spożywcze
Materiał Promocyjny
Bruksela i krajowe fundusze wspierają firmy rolno-spożywcze
Robert Lewandowski odzyska opaskę kapitana, do kadry wraca też Kamil Grosicki
Piłka nożna
Robert Lewandowski odzyska opaskę kapitana, do kadry wraca też Kamil Grosicki
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie