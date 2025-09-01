Aktualizacja: 01.09.2025 11:38 Publikacja: 01.09.2025 11:23
Alexander Isak zagra w Liverpoolu
Foto: REUTERS
Isak będzie droższy niż najdroższy dotąd piłkarz sprowadzony do Premier League, Enzo Fernandez, za którego Chelsea zapłaciła Benfice 107 mln funtów w 2023 roku. Globalnie Szwed stanie się trzecim najdroższym piłkarzem w historii – po Neymarze (przeszedł do PSG za ok. 222 mln euro w 2017 roku) oraz Kylianie Mbappie (przeszedł do Realu z PSG w 2023 roku za ok. 200 mln euro).
Wraz z bonusami przewidzianymi w umowie między klubami Premier League wartość transferu może wzrosnąć do 130 mln funtów – podaje BBC. W poniedziałek Isak ma przejść jeszcze testy medyczne, po czym ma podpisać sześcioletni kontrakt z klubem z Liverpoolu.
Czytaj więcej
Światowa federacja piłkarska rozważa organizację klubowych mistrzostw świata nie co cztery, a co...
W sierpniu Liverpool oferował za Isaka 110 mln funtów, ale wówczas oferta została odrzucona. Teraz jednak klub wyraził zgodę na transfer. W ubiegłym tygodniu „Sroki” sprowadziły potencjalnego następcę 25-letniego napastnika – Nicka Woltemade'a z VfB Stuttgart.
W tym okienku transferowym Liverpool pobił już rekord transferowy, sprowadzając Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen za 100 mln funtów. Łącznie tego lata – wliczając transfer Isaka – Liverpool wydał na nowych piłkarzy ok. 416 mln funtów (ok. 479 mln euro). Oprócz Wirtza i Isaka Liverpool sprowadził też m.in. Hugo Ekitike, Jeremiego Frimponga i Giorgiego Mamardaszwilego. „The Reds” starają się jeszcze o sprowadzenie obrońcy Crystal Palace Marca Guehiego.
Z Liverpoolu odeszli z kolei Luis Diaz, Darwin Nunez, Jarell Quansah, Caoimhin Kelleher, Trent Alexander-Arnold, Tyler Morton i Ben Doak, za których drużyna z Anfield otrzymała ok. 190 mln funtów (ok. 219 mln euro).
Isak w 2022 roku trafił do Newcastle za ok. 60 mln funtów z Realu Sociedad. W barwach „Srok” w ubiegłym sezonie strzelił 27 goli w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach. Z drużyną Newcastle Isak wygrał w marcu 2025 roku Puchar Ligi (w finale, w którym Newcastle pokonało Liverpool 2:1, Szwed zdobył zwycięskiego gola). Dzięki golom Isaka Newcastle zakończyło ostatni sezon na piątym miejscu w Premier League, dzięki czemu zagra w Lidze Mistrzów.
Po sezonie Szwed nie ukrywał, że chce odejść z Newcastle. Napastnik w okresie przygotowawczym nie wyjechał z drużyną do Azji – oficjalnie z powodu doznania urazu. Kiedy Newcastle odrzuciło pierwszą ofertę złożoną przez Liverpool, Isak wydał oświadczenie, w którym oskarżył swój klub o złamanie złożonych mu obietnic. Dodał, że nie wyobraża sobie przyszłości w drużynie „Srok”. Newcastle twierdziło, że nie obiecywało napastnikowi zgody na transfer. Jednak po trzech pierwszych meczach sezonu, w których Isak nie wystąpił w barwach swojej dotychczasowej drużyny, ostatecznie miało zgodzić się na transfer.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Isak będzie droższy niż najdroższy dotąd piłkarz sprowadzony do Premier League, Enzo Fernandez, za którego Chelsea zapłaciła Benfice 107 mln funtów w 2023 roku. Globalnie Szwed stanie się trzecim najdroższym piłkarzem w historii – po Neymarze (przeszedł do PSG za ok. 222 mln euro w 2017 roku) oraz Kylianie Mbappie (przeszedł do Realu z PSG w 2023 roku za ok. 200 mln euro).
W poniedziałek rusza zgrupowanie kadry. Pierwsze pod wodzą Jana Urbana. Z wracającym do reprezentacji Robertem L...
Barcelona pierwszy raz w tym sezonie straciła punkty. Zremisowała na wyjeździe z Rayo Vallecano 1:1, a mogła naw...
22-letni Romano Floriani Mussolini wszedł na boisko z ławki rezerwowych w wygranym przez jego Cremonese meczu Se...
Pierwszy raz w historii cztery polskie kluby zagrają w Lidze Konferencji, a jeśli dodamy do tego, że Dynamo Kijó...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Nowy selekcjoner Jan Urban ogłosił kadrę na wrześniowe mecze z Holandią i Finlandią w eliminacjach mundialu. Wśr...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas