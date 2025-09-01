Isak będzie droższy niż najdroższy dotąd piłkarz sprowadzony do Premier League, Enzo Fernandez, za którego Chelsea zapłaciła Benfice 107 mln funtów w 2023 roku. Globalnie Szwed stanie się trzecim najdroższym piłkarzem w historii – po Neymarze (przeszedł do PSG za ok. 222 mln euro w 2017 roku) oraz Kylianie Mbappie (przeszedł do Realu z PSG w 2023 roku za ok. 200 mln euro).

Liverpool tego lata pobił swój rekord transferowy już po raz drugi

Wraz z bonusami przewidzianymi w umowie między klubami Premier League wartość transferu może wzrosnąć do 130 mln funtów – podaje BBC. W poniedziałek Isak ma przejść jeszcze testy medyczne, po czym ma podpisać sześcioletni kontrakt z klubem z Liverpoolu.

W sierpniu Liverpool oferował za Isaka 110 mln funtów, ale wówczas oferta została odrzucona. Teraz jednak klub wyraził zgodę na transfer. W ubiegłym tygodniu „Sroki” sprowadziły potencjalnego następcę 25-letniego napastnika – Nicka Woltemade'a z VfB Stuttgart.

W tym okienku transferowym Liverpool pobił już rekord transferowy, sprowadzając Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen za 100 mln funtów. Łącznie tego lata – wliczając transfer Isaka – Liverpool wydał na nowych piłkarzy ok. 416 mln funtów (ok. 479 mln euro). Oprócz Wirtza i Isaka Liverpool sprowadził też m.in. Hugo Ekitike, Jeremiego Frimponga i Giorgiego Mamardaszwilego. „The Reds” starają się jeszcze o sprowadzenie obrońcy Crystal Palace Marca Guehiego.